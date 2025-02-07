Дзюба и Смолов в положении Месси и Салаха. Каждый третий игрок РПЛ может сменить клуб летом

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сегодня, 09:04

У многих истекают контракты.

Для переговоров не осталось времени

У 131 футболиста из шестнадцати клубов РПЛ в этом году заканчиваются контракты. В дивизионе два клуба, где больше половины игроков по закону имеют право вести переговоры с другими командами прямо сейчас. Речь об «Ахмате» и «Факеле», которые ведут борьбу за выживание. Проблема для их тренеров. Когда футболисты знают, что в случае вылета в низшую лигу смогут покинуть Грозный и Воронеж, то снижается отдача на поле.

У «Оренбурга» похожая проблема. 42 % участников заявки первой команды с 1 июля 2025-го года могут уйти на все четыре стороны. Разумеется, активные поиски новых команд отвлекают футболистов в феврале, когда надо готовиться к продолжению борьбы за спасение прописки и сохранение всего клуба. Вряд ли у спонсоров «Оренбурга» стало больше денег. Футболисты переживают, не развалится ли их команда через полгода.

Сорок процентов игроков в короткой заявке «Химок» будут свободными агентами, если не продлят контракты. У «Акрона» и «Пари НН» доля таких игроков ниже, но выше 30 %. Если брать опытных мастеров, то каждый третий оказался на грани ухода. У ЦСКА тоже наметились проблемы с контратаками. Другие богатые клубы в хвосте списка и стараются не рисковать потерять игроков бесплатно. А у «армейцев» 9 человек на пороге.

Футболисты отреагировали на трансферный бан, который сняли накануне. Понимали, что их ценность растет, если не получится заманить новичков. Усиление будет точечным, а Николичу нужны многие игроки из текущей заявки. Зделар пытался уйти раньше и не исключает, что покинет ЦСКА летом бесплатно. В списке Гайич, Пьянич, Жемалетдинов и Бистрович. Кроме хорвата, немолодые игроки. И все не нужны в твердой основе ЦСКА .

При этом лишь форвард Гуарирапа в аренде с правом выкупа. Часть футболистов точно оставят, предложив новые контракты. Хорошо, что нет никого с высокой трансферной стоимостью. Зделар и Гайич из ЦСКА самые ценные в лиге из футболистов с истекающими контрактами. Но даже если «Зенит» бесплатно потеряет Родригао, а из Краснодара уедет Оласа, устав от вечных переездов, то потери скажутся на глубине заявок лидеров.

В основе утечки кадров взаимное недоверие

Футболисты не верят клубам. Боятся подписывать длительные контракты. Потом или не отпустят в новую команду, или наоборот выставят за дверь, поскольку будут проблемы с финансированием середняков и аутсайдеров. А клубы не доверяют игрокам. Выдадут крупный контракт, как у игроков «Зенита» или «Спартака», а потом сидят до последнего, отказываются уйти. Хотя самые богатые клубы РПЛ обычно щедрые.

И щедрость не всегда помогает на поле. У «Динамо» истекают контракты Бальбуэны и Дасы. Парагваец может уехать, хочет жить ближе к городам, где играет его сборная. Например, в Бразилии, там Бальбуэна играл раньше. Дасу пытались отдать в другой клуб, чтобы подписать сильного легионера на правый фланг. Не нашли покупателя зимой. А футболист теперь знает, что на него не рассчитывают. Как это скажется на его игре?

Флорентин в «Оренбурге», Вада в «Рубине», Бейл в «Крыльях Советов» и Дани из «Химок» могут искать новые клубы в феврале. Все останутся до лета, чтобы уйти свободными агентами. Клубы потеряют футболистов первой команды. И непросто будет найти адекватную замену. А иногда дают второй шанс, как Кучаеву в «Ростове». Бывший полузащитник ЦСКА в 26 лет пришел свободным агентом и не получил длительный контракт.

Тренеры хотят заполучить сильных игроков, а чаще приходится работать с теми, кому нужен перезапуск карьеры. При этом в РПЛ нет очереди из классных исполнителей. Ведь надо чтить лимит, хотя его заметно упростили для многих клубов. Руководители не рискуют выдавать длительные крупные контракты. В результате не получается зарабатывать на продажах. Деньги идут в карман посредникам с табунами свободных агентов.

Стало сложнее компенсировать потери

Ситуации Дзюбы и Смолова сравнили с выбором Месси и Салаха в шутку. Лионель может продлить контракт с «Интером Майами». У Салаха всегда есть опция остаться в «Ливерпуле», особенно на фоне грандиозных успехов. Возрастные нападающие «Акрона» и «Краснодара» не ключевые действующие лица нового сезона в РПЛ . Но если уйдут футболисты приличного уровня, то кто будет играть? Находить новичков сложнее.

«Краснодар» может подписать иностранца, чтобы страховал Кордобу. Джон способен сорваться в Турцию или в соседние страны за хорошей зарплатой после голов в РПЛ . Тогда остается Смолов, которого Акинфеев назвал переоцененным. Федор при этом вряд ли имеет много мотивации для игры в футбол. Может летом завершить карьеру. Также об уходе из большого футбола точно думал болтливый форвард Дзюба.

«Акрон» может стать его прощальным клубом в РПЛ . Выбрал коллектив, чтобы догнать Лоськова по голевым передачам. Ну, или кто там на самом деле лидирует по ассистам в истории высшей лиги. Если бы в РПЛ было полно футболистов хотя бы уровня Смолова и Дзюбы, тогда нет проблем для клубов. А когда мощные легионеры часто отказывают, а молодых талантов коллекционируют в Москве, выжить труднее.

Например, Джикия нужен «Химкам», чтобы удержаться в высшей лиге. При этом Георгию не доверились. Выдали контракт до конца сезона. А сам футболист надеется набрать форму и получить приглашение в клуб, который претендует на более высокие места. Таких историй много. После Джикии «Спартаку» надо подумать о расставании с Зобниным. У Романа завершится его шикарный многомиллионный контракт.

В тридцать лет опытный универсальный хавбек вряд ли будет центральной фигурой в схемах Станковича. Следовательно, надо выбирать следующую команду. Не удивимся, если Зобнин повторит опыт Антона Миранчука. Форвард уехал в Швейцарию, где сейчас начал создавать первые голы после сложного дебюта. А когда речь не о «Спартаке», то приходится заключать новые контракты, ведь выбор ограничен.