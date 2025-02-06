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Слот не исключил, что Трент, Салах и ван Дейк могут покинуть «Ливерпуль»

вчера, 10:26

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о том, что контракты лидеров клуба Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда истекают этим летом.

Трент, Мо Салах и Вирджил ван Дейк еще не продлили контракты. Поэтому мы осознаем, что нам нужно быть бдительными и готовыми к тому, что может произойти.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:33
при всем уважении и благодарности к Тренту, если он и дальше собирается также вальяжно играть, его надо отпустить..
Вирджила и Мо смело можно оставить минимум на год! Дать им хорошие оклады они реально Заслужили!!!
матос
матос
вчера в 13:28
Жаль будет если Мо уйдет , главная ударная сила Ливерпуля. При желании и этих оборонцев смогут заменить , да время потребуется но заменят. Трент никакой в обороне а голландец далеко уже не молод , да и с деньгами у красных вроде 0 проблем. ( тем более серьезная фин структура на майках красных изображена)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:16
Трент пусть идёт, вообще нулевой защитник. А вот уход остальных будет серьезной потерей
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:10, ред.
Ого, если сразу три ключевых игрока уйдут, тем более два основных защитника, - это не шутки. Хотя очень сомневаюсь на счёт ван Дейка, скорее всего продлит контракт, если конечно не соблазниться саудовскими деньгами.
4vbb435vhbtk
4vbb435vhbtk
вчера в 10:34
Будет большой проблемой для команды
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