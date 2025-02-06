Слот не исключил, что Трент, Салах и ван Дейк могут покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о том, что контракты лидеров клуба Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнольда истекают этим летом.
Трент, Мо Салах и Вирджил ван Дейк еще не продлили контракты. Поэтому мы осознаем, что нам нужно быть бдительными и готовыми к тому, что может произойти.
Вирджила и Мо смело можно оставить минимум на год! Дать им хорошие оклады они реально Заслужили!!!
Вирджила и Мо смело можно оставить минимум на год! Дать им хорошие оклады они реально Заслужили!!!