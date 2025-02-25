Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:01
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал», который состоится 26 февраля 2025 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» удерживают третье место в АПЛ, однако в последних поединках у команды видны проблемы с результатами. В активе «Ноттингем Форест» на данный момент 47 баллов, что на три пункта больше, чем у идущего позади «Манчестер Сити». Кроме того, клуб отстает от «Арсенала» на шесть пунктов и в случае победы в два раза сократит отставание.

23 февраля «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:4), а 15 числа уступил «Фулхэму» (1:2).

«Арсенал»

«Канониры» теряют очки, а «Ливерпуль» уходит вперед и расстояние между клубами достигает уже 11 баллов, но «Арсенал» сыграл на одну игру меньше. Гостям будет непросто играть на выезде с «лесниками», которые идут в зоне Лиги чемпионов и не хотят уступать свое место конкурентам. Один из самых интересных матчей этого тура рекомендуется к просмотру всем любителям АПЛ.

22 февраля «Арсенал» проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:1), а 15 числа на выезде одолел «Лестер» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 4
  • Ничья – 3.5
  • Победит «Арсенал» – 2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

  • «Ноттингем Форест» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Арсенал» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что обе команды смогут проявить себя, но в конечном счете не смогут определить победителя.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 