«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал», который состоится 26 февраля 2025 года
«Ноттингем Форест»
«Лесники» удерживают третье место в АПЛ, однако в последних поединках у команды видны проблемы с результатами. В активе «Ноттингем Форест» на данный момент 47 баллов, что на три пункта больше, чем у идущего позади «Манчестер Сити». Кроме того, клуб отстает от «Арсенала» на шесть пунктов и в случае победы в два раза сократит отставание.
23 февраля «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:4), а 15 числа уступил «Фулхэму» (1:2).
«Арсенал»
«Канониры» теряют очки, а «Ливерпуль» уходит вперед и расстояние между клубами достигает уже 11 баллов, но «Арсенал» сыграл на одну игру меньше. Гостям будет непросто играть на выезде с «лесниками», которые идут в зоне Лиги чемпионов и не хотят уступать свое место конкурентам. Один из самых интересных матчей этого тура рекомендуется к просмотру всем любителям АПЛ.
22 февраля «Арсенал» проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:1), а 15 числа на выезде одолел «Лестер» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 4
- Ничья – 3.5
- Победит «Арсенал» – 2
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72
Статистика
- «Ноттингем Форест» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Арсенал» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что обе команды смогут проявить себя, но в конечном счете не смогут определить победителя.