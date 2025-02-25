«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740506465

вчера, 21:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал», который состоится 26 февраля 2025 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» удерживают третье место в АПЛ , однако в последних поединках у команды видны проблемы с результатами. В активе «Ноттингем Форест» на данный момент 47 баллов, что на три пункта больше, чем у идущего позади «Манчестер Сити». Кроме того, клуб отстает от «Арсенала» на шесть пунктов и в случае победы в два раза сократит отставание.

23 февраля «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (3:4), а 15 числа уступил «Фулхэму» (1:2).

«Арсенал»

«Канониры» теряют очки, а «Ливерпуль» уходит вперед и расстояние между клубами достигает уже 11 баллов, но «Арсенал» сыграл на одну игру меньше. Гостям будет непросто играть на выезде с «лесниками», которые идут в зоне Лиги чемпионов и не хотят уступать свое место конкурентам. Один из самых интересных матчей этого тура рекомендуется к просмотру всем любителям АПЛ .

22 февраля «Арсенал» проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:1), а 15 числа на выезде одолел «Лестер» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 4

Ничья – 3.5

Победит «Арсенал» – 2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

«Ноттингем Форест» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что обе команды смогут проявить себя, но в конечном счете не смогут определить победителя.