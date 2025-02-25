«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 февраля 2025 года
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с довольно большим отрывом и является огромным фаворитом на золотые медали в это сезоне. В активе клуба уже 64 очка, и он опережает «Арсенал» на 11 пунктов, но сыграл на один матч больше. В домашней игре с «Ньюкасл Юнайтед» хозяевам важно исключить недооценку соперника и сыграть в свой футбол, чтобы добиться результата.
23 февраля «Ливерпуль» на выезде переиграл «Манчестер Сити» (2:0), а 19 числа сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» стараются держаться как можно выше в турнирной таблице АПЛ и по итогу сезона пройти в еврокубки. Сейчас «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место с 44 баллами и если будет дальше стабильно выступать, то добьется места в топ-4 и получит путевку в Лигу чемпионов. В выездной игре с лидером АПЛ любые набранные очки станут для гостей отличным результатом.
23 февраля «Ньюкасл Юнайтед» удержал победу над «Ноттингем Форест» (4:3), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.53
- Ничья – 4.8
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.8
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «сорок» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что матч будет результативный, а оба клуба найдут свои голы в ворота соперника.