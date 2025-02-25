«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 февраля 2025 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с довольно большим отрывом и является огромным фаворитом на золотые медали в это сезоне. В активе клуба уже 64 очка, и он опережает «Арсенал» на 11 пунктов, но сыграл на один матч больше. В домашней игре с «Ньюкасл Юнайтед» хозяевам важно исключить недооценку соперника и сыграть в свой футбол, чтобы добиться результата.

23 февраля «Ливерпуль» на выезде переиграл «Манчестер Сити» (2:0), а 19 числа сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» стараются держаться как можно выше в турнирной таблице АПЛ и по итогу сезона пройти в еврокубки. Сейчас «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место с 44 баллами и если будет дальше стабильно выступать, то добьется места в топ-4 и получит путевку в Лигу чемпионов. В выездной игре с лидером АПЛ любые набранные очки станут для гостей отличным результатом.

23 февраля «Ньюкасл Юнайтед» удержал победу над «Ноттингем Форест» (4:3), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.53

Ничья – 4.8

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.8

Тотал больше 3.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.7

Статистика

«Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «сорок» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что матч будет результативный, а оба клуба найдут свои голы в ворота соперника.