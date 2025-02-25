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«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:20
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 февраля 2025 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с довольно большим отрывом и является огромным фаворитом на золотые медали в это сезоне. В активе клуба уже 64 очка, и он опережает «Арсенал» на 11 пунктов, но сыграл на один матч больше. В домашней игре с «Ньюкасл Юнайтед» хозяевам важно исключить недооценку соперника и сыграть в свой футбол, чтобы добиться результата.

23 февраля «Ливерпуль» на выезде переиграл «Манчестер Сити» (2:0), а 19 числа сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» стараются держаться как можно выше в турнирной таблице АПЛ и по итогу сезона пройти в еврокубки. Сейчас «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место с 44 баллами и если будет дальше стабильно выступать, то добьется места в топ-4 и получит путевку в Лигу чемпионов. В выездной игре с лидером АПЛ любые набранные очки станут для гостей отличным результатом.

23 февраля «Ньюкасл Юнайтед» удержал победу над «Ноттингем Форест» (4:3), а 15 числа крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.53
  • Ничья – 4.8
  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.8
  • Тотал больше 3.5 мячей – 2.15
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.7

Статистика

  • «Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «сорок» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что матч будет результативный, а оба клуба найдут свои голы в ворота соперника.

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