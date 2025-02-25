«Вест Хэм» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Лестер», который состоится 27 февраля 2025 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» находятся на подъеме послед победы над одним из лидеров АПЛ , однако впереди очень много работы. На данный момент «Вест Хэм» идет не так далеко от зоны вылета, а именно на 16 месте с 30 баллами и обязан обезопасить себя от проблем в конце сезона. Если хозяева хорошо проведут подготовку к этому матчу, то проблем с соперником у них возникнуть не должно.

22 февраля «Вест Хэм» переиграл на выезде «Арсенал» (1:0), а 15 числа на своем поле минимально уступил «Брентфорду» (0:1).

«Лестер»

«Лестер» проигрывает в последних матчах и заслуженно находится в зоне вылета, но имеет шансы ее покинуть. Команда занимает 19 место с 17 баллами и на пять пунктов отстает от 17 позиции, в которой нуждаются все аутсайдеры. Любые набранные баллы в игре с «Вест Хэмом» станут неплохим достижением для гостей.

21 февраля «Лестер» крупно проиграл «Брентфорду» (0:4), а раньше проиграл и «Арсеналу» (0:2) в чемпионате Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Лестер» – 5.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Вест Хэм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Вест Хэм» проиграл три из пяти последних матчей с «Лестером»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Молотобойцы» выглядят более стабильными и сильными и на своем поле смогут найти ключи к воротам аутсайдера.