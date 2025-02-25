«Вест Хэм» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Лестер», который состоится 27 февраля 2025 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» находятся на подъеме послед победы над одним из лидеров АПЛ, однако впереди очень много работы. На данный момент «Вест Хэм» идет не так далеко от зоны вылета, а именно на 16 месте с 30 баллами и обязан обезопасить себя от проблем в конце сезона. Если хозяева хорошо проведут подготовку к этому матчу, то проблем с соперником у них возникнуть не должно.
22 февраля «Вест Хэм» переиграл на выезде «Арсенал» (1:0), а 15 числа на своем поле минимально уступил «Брентфорду» (0:1).
«Лестер»
«Лестер» проигрывает в последних матчах и заслуженно находится в зоне вылета, но имеет шансы ее покинуть. Команда занимает 19 место с 17 баллами и на пять пунктов отстает от 17 позиции, в которой нуждаются все аутсайдеры. Любые набранные баллы в игре с «Вест Хэмом» станут неплохим достижением для гостей.
21 февраля «Лестер» крупно проиграл «Брентфорду» (0:4), а раньше проиграл и «Арсеналу» (0:2) в чемпионате Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.6
- Ничья – 4.15
- Победит «Лестер» – 5.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- «Вест Хэм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лестер» проиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Вест Хэм» проиграл три из пяти последних матчей с «Лестером»
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Молотобойцы» выглядят более стабильными и сильными и на своем поле смогут найти ключи к воротам аутсайдера.