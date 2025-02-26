«Монако» — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740571974

вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Реймс», который состоится 28 февраля 2025 года

«Монако»

Команда выиграл всего одну из пяти игру во всех турнирах, поэтому результаты тяжело назвать удовлетворительными. «Монако» на данный момент располагается на пятом месте с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней игре с «Реймсом» хозяевам надо исправлять ситуацию и их устроит только победа.

22 февраля «Монако» на выезде проиграл «Лиллю» (1:2), а 18 числа команда сыграла вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Реймс»

«Реймс» проводит очень слабый сезон и находится очень близко к зоне вылета Лиги 1. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с 22 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В выездной встрече с «Монако» у гостей не будет много шансов, но и сдаваться на милость оппоненту они не намерены.

25 февраля «Реймс» в кубке Франции прошел «Анже» (2:1 по пенальти), а 21 числа на выезде уступил «Ренну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.37

Ничья – 5.2

Победит «Реймс» – 7.8

Тотал больше 3 мячей – 1.75

Тотал меньше 3 мячей – 2.15

Статистика

«Монако» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись тремя победами в десяти последних матчах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Монако» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют преимущество в силе и приложит все усилия, чтобы на своем поле набрать три очка.