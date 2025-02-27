«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Майнц», который состоится 1 марта 2025 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» добился успеха в кубке Германии и теперь возвращается к матчам Бундеслиги. Коллектив идет на шестом месте с 38 баллами и уступает нынешнему сопернику только по дополнительным показателям. В домашней встрече у «быков» есть отличная возможность обойти соперника и оторваться от него на расстояние одной победы, однако для этого придется постараться на футбольном поле.

26 февраля «РБ Лейпциг» выиграл на своем поле у «Вольфсбурга» в кубке Германии (1:0), а 23 числа команда сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

«Майнц»

«Майнц» неплохо выглядит в этом сезоне и старается стабильно набирать очки. Коллектив идет на пятом месте и отстает всего на один пункт от идущего четвертым «Фрайбурга». В турнирной таблице Бундеслиги очень высокая плотность, поэтому пару побед подряд могут и вовсе вывести команду на третье место при определенных обстоятельствах.

22 февраля «Майнц» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:0), а 16 числа команда обыграла на выезде «Майнц» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.92

Ничья – 3.75

Победит «Майнц» – 3.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

«Майнц» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что команды смогут обменяться забитыми мячами, но сильнее в этот раз окажутся хозяева.