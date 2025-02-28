«Рома» — «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Комо», который состоится 2 марта 2025 года
«Рома»
Римский клуб набрал отличную форму и старается как можно выше забраться по турнирной таблице Серии А. «Рома» занимает девятое место с 40 баллами и от зоны еврокубков отстает на четыре пункта. В домашней игре с новичком Серии А от хозяев ждут победы, которая продлит приятную серию для клуба и болельщиков.
24 февраля «Рома» разгромила на своем поле «Монцу» (4:0), а 20 числа в Лиге Европы переиграла «Порту» (3:2).
«Комо»
«Комо» проводит сложный дебютный сезон, но в последних двух поединках добивался максимального результата. Коллектив идет на 13 месте с 28 баллами и опережает зону вылета на семь очков. Гости постараются достойно выглядеть на фоне хорошо играющего соперника и наверняка использует свой шанс забить, если таковой появится в матче.
23 февраля «Комо» сенсационно обыграл «Наполи» (2:1), а 16 числа на выезде оказался сильнее «Фиорентины» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.9
- Ничья – 3.65
- Победит «Комо» – 4
- Тотал больше 3 мячей – 1.98
- Тотал меньше 3 мячей – 1.83
Статистика
- «Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних поединков «Комо» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Комо» выиграл два из трех последних матчей между клубами более 20 лет назад
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Комо» побеждал «Рому» очень давно, а сейчас хозяева находятся в лучшей форме и имеют более высоких подбор футболистов. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.