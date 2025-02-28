«Рома» — «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Комо», который состоится 2 марта 2025 года

«Рома»

Римский клуб набрал отличную форму и старается как можно выше забраться по турнирной таблице Серии А. «Рома» занимает девятое место с 40 баллами и от зоны еврокубков отстает на четыре пункта. В домашней игре с новичком Серии А от хозяев ждут победы, которая продлит приятную серию для клуба и болельщиков.

24 февраля «Рома» разгромила на своем поле «Монцу» (4:0), а 20 числа в Лиге Европы переиграла «Порту» (3:2).

«Комо»

«Комо» проводит сложный дебютный сезон, но в последних двух поединках добивался максимального результата. Коллектив идет на 13 месте с 28 баллами и опережает зону вылета на семь очков. Гости постараются достойно выглядеть на фоне хорошо играющего соперника и наверняка использует свой шанс забить, если таковой появится в матче.

23 февраля «Комо» сенсационно обыграл «Наполи» (2:1), а 16 числа на выезде оказался сильнее «Фиорентины» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.9

Ничья – 3.65

Победит «Комо» – 4

Тотал больше 3 мячей – 1.98

Тотал меньше 3 мячей – 1.83

Статистика

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних поединков «Комо» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Комо» выиграл два из трех последних матчей между клубами более 20 лет назад

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Комо» побеждал «Рому» очень давно, а сейчас хозяева находятся в лучшей форме и имеют более высоких подбор футболистов. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.