«Лацио» – «Виктория Пльзень»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лацио» – «Виктория Пльзень», который состоится 13 марта 2025 года

«Лацио»

Римский клуб был в шаге от поражения в первой игре в Чехии, но невероятным способом ее выиграл и теперь на своем поле попробует закрепить успех. Кроме того, команда борется в чемпионате за место в топ-4 и тренерскому штабу нужно грамотно распределить силы, чтобы преуспеть сразу в двух турнирах.

10 марта «Лацио» сыграл вничью на своем поле с «Удинезе» (1:1), а шестого марта обыграл «Викторию Пльзень» в Лиге Европы (2:1).

«Виктория Пльзень»

Команда расстроена первым поединком, ведь имела численное преимущество, но все-таки проиграла в один мяч. Теперь перед «Викторией Пльзень» стоит более сложная задача, ведь победить в Риме удается далеко не каждому клубу. Если гости смогут забить первыми, у них будет шанс побороться с «Лацио» за выход в следующую стадию.

9 марта «Виктория Пльзень» сыграла вничью с «Пардубице» (0:0), а второго числа обыграла на выезде «Младу-Болеслав» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.48

Ничья – 4.5

Победит «Виктория Пльзень» – 7.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

Четыре последних выездных поединка чешского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех победах

Шесть домашних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Предполагаем, что чешский коллектив получил болезненный удар в первой игре и на поле соперника не сможет создать проблемы хозяевам.