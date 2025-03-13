«Лацио» – «Виктория Пльзень»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лацио» – «Виктория Пльзень», который состоится 13 марта 2025 года
«Лацио»
Римский клуб был в шаге от поражения в первой игре в Чехии, но невероятным способом ее выиграл и теперь на своем поле попробует закрепить успех. Кроме того, команда борется в чемпионате за место в топ-4 и тренерскому штабу нужно грамотно распределить силы, чтобы преуспеть сразу в двух турнирах.
10 марта «Лацио» сыграл вничью на своем поле с «Удинезе» (1:1), а шестого марта обыграл «Викторию Пльзень» в Лиге Европы (2:1).
«Виктория Пльзень»
Команда расстроена первым поединком, ведь имела численное преимущество, но все-таки проиграла в один мяч. Теперь перед «Викторией Пльзень» стоит более сложная задача, ведь победить в Риме удается далеко не каждому клубу. Если гости смогут забить первыми, у них будет шанс побороться с «Лацио» за выход в следующую стадию.
9 марта «Виктория Пльзень» сыграла вничью с «Пардубице» (0:0), а второго числа обыграла на выезде «Младу-Болеслав» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.48
- Ничья – 4.5
- Победит «Виктория Пльзень» – 7.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- Четыре последних выездных поединка чешского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех победах
- Шесть домашних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Предполагаем, что чешский коллектив получил болезненный удар в первой игре и на поле соперника не сможет создать проблемы хозяевам.