Аргентина впечатлила без Месси, а у Бразилии новый лидер. Дальше фавориты сыграют между собой

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сегодня, 13:23

В разгаре отбор на ЧМ -2026.

Аргентина обыграла Уругвай без Месси

У капитана проблемы с приводящей мышцей. Лионель хотел сыграть против Уругвая и Бразилии, ведь это прекрасные соперники и сложные оппоненты, но врачи запретили. Тренер Скалони привык, что Аргентина полагается на Месси и его хитрые действия. Но в Монтевидео игрой руководили другие футболисты. Прекрасно сыграли два человека без опыта. Первый – Альмада, которого общий владелец «Ботафого» и «Лиона» передал французскому клубу зимой, стал автором победного гола.

Обводящий удар с подкруткой в дальний верхний угол ворот впечатлил даже капризного вратаря Аргентины Мартинеса. Сам Эмилиано взял два несложных удара уругвайцев за матч. Оборону с опытными Ромеро и Отаменди можно похвалить. Команда тренера Бьелсы, который привычно сидел на портативном холодильнике на бровке, пострадала из-за отсутствия крутого центрального форварда. Нуньес не забил. Суареса и Кавани, чтобы привычно выручили, в составе Уругвая больше нет.

Аргентинцы отдали хозяевам мяч, но часто доводили атаки до ударов. Опытный голкипер Рочет в трёх случаях выручи, а вот взять удар Альмады не получилось. А вторым человеком без опыта, который выделялся, стал Симеоне. Джулиано сыграл второй поединок за национальную команду, впервые вышел в старте. Парней без опыта поддерживал опытный Хулиан Альварес, но за «Пауком» внимательно присматривали одноклубник из «Атлетико» Хименес и центральный защитник «Барселоны» Араухо.

Уругвай и Аргентина доказали крутость. Если Бьелса и Скалони грамотно подготовят игроков функционально к чемпионату мира, то оба коллектива порадуют. Особенно если здоровье не помешает сыграть Месси, любимцу североамериканской публики. Лионель убедил спортивных фанатов из США , что он великий футболист, выступая за «Интер Майами». Ветерана хотят видеть на поле в каждом матче. Зрители сильно злятся, когда Месси не может появиться с первых минут, приходят увидеть легенду.

Бразильцы с трудом одолели Колумбию

В прошлом году колумбийцы минимально уступили в финале Кубка Америки сборной Аргентины. Теперь они на шестой строчке в отборочном турнире. Но важен контекст. Впереди ещё пять туров, а Колумбия набрала 19 пунктов против 21 бала у Бразилии. Разницу сформировал очный матч. Тринадцатая игра отбора проводилась в столице Бразилиа на стадионе имени Гарринчи. Фанаты обеспечили шумовую поддержку, а у нового лидера Бразилии Рафиньи в важном матче гол и ассист.

Вингер «Барселоны» забил на шестой минуте с пенальти. Тренер Доривал использовал тактику с Винисиусом из «Реала» в роли одного из двух форвардов, а Рафинья давил по левому флангу, как в клубе. Ведь справа в сборной есть Родриго. Бразильцы провели старательный поединок. Заставили колумбийцев тщательно обороняться. Но если говорим о качестве командного движения, то Аргентина и Уругвай оставили лучшее впечатление. «Селесао» нужно работать над четкостью.

Латерали намного ниже уровнем, чем раньше. Полузащитники могут драться за мяч, а созидают со скрипом. Бразильцам не хватает человека в стиле Вендела, ведь Родриго, Рафинья и Винисиус в своих клубах не привыкли работать на позициях Крооса и Модрича в оттяжке. У Колумбии тоже классные мастера и тоже парочка вопросов к футболистам и тренеру Лоренсо. Аргентинец сделал свою команду сильной, но порой они ищут повод для скандала, а не играют в свой футбол.

Тем же грешит Винисиус, который заработал одиннадцатиметровый для Рафиньи. В самой концовке матча игрок «Барселоны» отдал должок футболисту «Реала». Винисиус забил после передачи Рафиньи. Вырвали победу, ведь в первом тайме Луис Диас из «Ливерпуля» сравнял счет. Гол на 99-й минуте — сильный моральный удар для проигравшего и прекрасный эмоциональный подъем для победителя. Но в день победы Рафинье пришлось выталкивать Винисиуса за поле.

Скандалист затягивал время, а судья мог наказать Винисиуса желтой карточкой. У бразильцев при Доривале появляются намеки на сильный футбол. Но пока нет былой дисциплины, тяжело говорить о смене статуса. Бразилия на пятой строчке в рейтинге ФИФА , а по очкам ближе к Бельгии, чем к лидерам из Аргентины. Зато в среду ночью они сыграют между собой в Буэнос-Айресе. Учитывая богатую историю противостояния, а также агрессивность футболистов, впереди большой бой.

Эквадор ждёт ничьей в матче фаворитов

Бразилия на третьей строчке в отборе. Отстают от Аргентины на семь пунктов. Даже гостевая победа, которую сложно заполучить, не поменяет лидера в общей таблице. А вторая команда в списке – сборная Эквадора, будет болеть за ничью в Аргентине. Тогда победа над Чили позволит бывшей команде Нобоа закрепиться на второй строчке. Эквадорцы прибавляют. В отборе к ЧМ -2022 набрали 28 очков за все 18 туров. Сейчас уже 22 балла, а на кону ещё пятнадцать пунктов.

Как модно в Южной Америке, сборную Эквадора тренирует аргентинец. Молодой Себастьян Беккасесе был плохим футболистом. Затем работал ассистентом главных тренеров в разных странах, пока из «Эльче» в прошлом году не попал в Эквадор. Хотя у этой сборной суперзвезды не во всех линиях, они знают историю футбола Южной Америки. Даже у сборной Чили был золотой период. А сейчас будущий соперник эквадорцев тонет в таблице – занимают последнее место.

Ветеран Артуро Видаль пытался ответить на оскорбления фанатов из Парагвая на днях, показав два пальца. Намекал на количество побед Чили на Копа Америка. Просчитался, у Парагвая тоже два чемпионства, хотя ещё в двадцатом веке. Сборная, где хватает футболистов московского «Динамо» и есть бывший игрок «Краснодара» Алонсо, тоже в порядке. Парагвай обыграл Чили в один мяч. Касерес и Бальбуэна не допустили ошибок в защите. Их сборная на пятой строчке в отборе.