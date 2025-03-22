Аргентина впечатлила без Месси, а у Бразилии новый лидер. Дальше фавориты сыграют между собой

В разгаре отбор на ЧМ-2026.
Аргентина обыграла Уругвай без Месси
У капитана проблемы с приводящей мышцей. Лионель хотел сыграть против Уругвая и Бразилии, ведь это прекрасные соперники и сложные оппоненты, но врачи запретили. Тренер Скалони привык, что Аргентина полагается на Месси и его хитрые действия. Но в Монтевидео игрой руководили другие футболисты. Прекрасно сыграли два человека без опыта. Первый – Альмада, которого общий владелец «Ботафого» и «Лиона» передал французскому клубу зимой, стал автором победного гола.
Обводящий удар с подкруткой в дальний верхний угол ворот впечатлил даже капризного вратаря Аргентины Мартинеса. Сам Эмилиано взял два несложных удара уругвайцев за матч. Оборону с опытными Ромеро и Отаменди можно похвалить. Команда тренера Бьелсы, который привычно сидел на портативном холодильнике на бровке, пострадала из-за отсутствия крутого центрального форварда. Нуньес не забил. Суареса и Кавани, чтобы привычно выручили, в составе Уругвая больше нет.
Аргентинцы отдали хозяевам мяч, но часто доводили атаки до ударов. Опытный голкипер Рочет в трёх случаях выручи, а вот взять удар Альмады не получилось. А вторым человеком без опыта, который выделялся, стал Симеоне. Джулиано сыграл второй поединок за национальную команду, впервые вышел в старте. Парней без опыта поддерживал опытный Хулиан Альварес, но за «Пауком» внимательно присматривали одноклубник из «Атлетико» Хименес и центральный защитник «Барселоны» Араухо.
Уругвай и Аргентина доказали крутость. Если Бьелса и Скалони грамотно подготовят игроков функционально к чемпионату мира, то оба коллектива порадуют. Особенно если здоровье не помешает сыграть Месси, любимцу североамериканской публики. Лионель убедил спортивных фанатов из США, что он великий футболист, выступая за «Интер Майами». Ветерана хотят видеть на поле в каждом матче. Зрители сильно злятся, когда Месси не может появиться с первых минут, приходят увидеть легенду.
Бразильцы с трудом одолели Колумбию
В прошлом году колумбийцы минимально уступили в финале Кубка Америки сборной Аргентины. Теперь они на шестой строчке в отборочном турнире. Но важен контекст. Впереди ещё пять туров, а Колумбия набрала 19 пунктов против 21 бала у Бразилии. Разницу сформировал очный матч. Тринадцатая игра отбора проводилась в столице Бразилиа на стадионе имени Гарринчи. Фанаты обеспечили шумовую поддержку, а у нового лидера Бразилии Рафиньи в важном матче гол и ассист.
Вингер «Барселоны» забил на шестой минуте с пенальти. Тренер Доривал использовал тактику с Винисиусом из «Реала» в роли одного из двух форвардов, а Рафинья давил по левому флангу, как в клубе. Ведь справа в сборной есть Родриго. Бразильцы провели старательный поединок. Заставили колумбийцев тщательно обороняться. Но если говорим о качестве командного движения, то Аргентина и Уругвай оставили лучшее впечатление. «Селесао» нужно работать над четкостью.
Латерали намного ниже уровнем, чем раньше. Полузащитники могут драться за мяч, а созидают со скрипом. Бразильцам не хватает человека в стиле Вендела, ведь Родриго, Рафинья и Винисиус в своих клубах не привыкли работать на позициях Крооса и Модрича в оттяжке. У Колумбии тоже классные мастера и тоже парочка вопросов к футболистам и тренеру Лоренсо. Аргентинец сделал свою команду сильной, но порой они ищут повод для скандала, а не играют в свой футбол.
Тем же грешит Винисиус, который заработал одиннадцатиметровый для Рафиньи. В самой концовке матча игрок «Барселоны» отдал должок футболисту «Реала». Винисиус забил после передачи Рафиньи. Вырвали победу, ведь в первом тайме Луис Диас из «Ливерпуля» сравнял счет. Гол на 99-й минуте — сильный моральный удар для проигравшего и прекрасный эмоциональный подъем для победителя. Но в день победы Рафинье пришлось выталкивать Винисиуса за поле.
Скандалист затягивал время, а судья мог наказать Винисиуса желтой карточкой. У бразильцев при Доривале появляются намеки на сильный футбол. Но пока нет былой дисциплины, тяжело говорить о смене статуса. Бразилия на пятой строчке в рейтинге ФИФА, а по очкам ближе к Бельгии, чем к лидерам из Аргентины. Зато в среду ночью они сыграют между собой в Буэнос-Айресе. Учитывая богатую историю противостояния, а также агрессивность футболистов, впереди большой бой.
Эквадор ждёт ничьей в матче фаворитов
Бразилия на третьей строчке в отборе. Отстают от Аргентины на семь пунктов. Даже гостевая победа, которую сложно заполучить, не поменяет лидера в общей таблице. А вторая команда в списке – сборная Эквадора, будет болеть за ничью в Аргентине. Тогда победа над Чили позволит бывшей команде Нобоа закрепиться на второй строчке. Эквадорцы прибавляют. В отборе к ЧМ-2022 набрали 28 очков за все 18 туров. Сейчас уже 22 балла, а на кону ещё пятнадцать пунктов.
Как модно в Южной Америке, сборную Эквадора тренирует аргентинец. Молодой Себастьян Беккасесе был плохим футболистом. Затем работал ассистентом главных тренеров в разных странах, пока из «Эльче» в прошлом году не попал в Эквадор. Хотя у этой сборной суперзвезды не во всех линиях, они знают историю футбола Южной Америки. Даже у сборной Чили был золотой период. А сейчас будущий соперник эквадорцев тонет в таблице – занимают последнее место.
Ветеран Артуро Видаль пытался ответить на оскорбления фанатов из Парагвая на днях, показав два пальца. Намекал на количество побед Чили на Копа Америка. Просчитался, у Парагвая тоже два чемпионства, хотя ещё в двадцатом веке. Сборная, где хватает футболистов московского «Динамо» и есть бывший игрок «Краснодара» Алонсо, тоже в порядке. Парагвай обыграл Чили в один мяч. Касерес и Бальбуэна не допустили ошибок в защите. Их сборная на пятой строчке в отборе.
Лишь на один балл отстают от Бразилии. Теперь все мысли Парагвая о матче против сборной Колумбии. Бальбуэна и Касерес сыграют против одноклубника Карраскаля. Звезды Эквадора – опорник Кайседо из «Челси», защитники Пачо из ПСЖ и Эступиньян из «Брайтона», а ещё ветеран Валенсия, сделавший накануне дубль против Венесуэлы, готовы к любым испытаниям. Шесть сборных пройдут на ЧМ-2026 напрямую, а вот седьмая команда сыграет в межконтинентальных стыках.