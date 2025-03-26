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Альфонсо Дэвис порвал крестообразную связку и не сыграет в этом сезоне

вчера, 12:16

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил серьёзную травму в составе сборной Канады в матче против сборной США (2:1).

У Дэвиса диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его восстановление займёт 6 месяцев. Защитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:45
Тяжелейшая травма . Здоровья и удачи в будущем
Ron09
Ron09
вчера в 20:38
Хорошо что он переподписал контракт а не перешёл к нам
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:31
Нойер не самая большая потеря, а вот два защитника- это катастрофа. Баварии, так или иначе победа в ЛЧ не светила, но теперь, хотябы удержать лидерство в Бундесе...
Олег1980
Олег1980
вчера в 17:56
Вот Беда Девису здоровья
Брулин
Брулин
вчера в 14:16
Для Баварии это кошмарная потеря перед решающими матчами ЛЧ. Альфонсо набрал форму после некоторой стагнации и тут такое, а ведь он скоростной...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:32
Нойер, Упамекано, Дэвис....
это синдром больших клубов лишаться ключевых игроков к середине-концу сезона перед важными матчами по той или иной причине.
непросто будет играть против Интера, да еще заглядывать за спину на Барсу
Capral
Capral
вчера в 13:08
Ну это вообще. Упамeкано, теперь Дэвис. Кто следующий???
И как играть?! Зато, у Коmпани будет отмазка, в случае неудач в Бундесе и ЛЧ. И надо признать, что это- более, чем объективно...
Я расстроен, страшно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:54
Здоровья посону!
shur
shur
вчера в 12:53
...то ли это совпадение или случайность, те игроки о которых больше всех говорят, скажем о их переходах,тренеровках, личной жизни в итоге оказываются в лазарете,чудеса!!! Здоровья парню,травма не хорошая!
RM_35
RM_35
вчера в 12:49
не повезло конечно!! что то в последнее время зачастили эти травмы с крестами!!
интересно взял бы его Реал, если бы он контракт не продлил с баварией?
p37y5gngs6sp
p37y5gngs6sp
вчера в 12:42
Играть в сборной страны всегда почетно, а травму можно получить и по пути на тренировку.
протон
протон
вчера в 12:30
Классно, уехал в сборную и клуб потерял игрока. У клубов должно быть право запрещать отъезд в сборную
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