Альфонсо Дэвис порвал крестообразную связку и не сыграет в этом сезоне

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил серьёзную травму в составе сборной Канады в матче против сборной США (2:1).
У Дэвиса диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его восстановление займёт 6 месяцев. Защитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.
это синдром больших клубов лишаться ключевых игроков к середине-концу сезона перед важными матчами по той или иной причине.
непросто будет играть против Интера, да еще заглядывать за спину на Барсу
это синдром больших клубов лишаться ключевых игроков к середине-концу сезона перед важными матчами по той или иной причине.
непросто будет играть против Интера, да еще заглядывать за спину на Барсу
И как играть?! Зато, у Коmпани будет отмазка, в случае неудач в Бундесе и ЛЧ. И надо признать, что это- более, чем объективно...
Я расстроен, страшно.
И как играть?! Зато, у Коmпани будет отмазка, в случае неудач в Бундесе и ЛЧ. И надо признать, что это- более, чем объективно...
Я расстроен, страшно.
интересно взял бы его Реал, если бы он контракт не продлил с баварией?
интересно взял бы его Реал, если бы он контракт не продлил с баварией?