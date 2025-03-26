Альфонсо Дэвис порвал крестообразную связку и не сыграет в этом сезоне

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вчера, 12:16

Защитник «Баварии» получил серьёзную травму в составе сборной Канады в матче против сборной США (2:1).

У Дэвиса диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его восстановление займёт 6 месяцев. Защитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.