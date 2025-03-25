Защитник «Барселоны» Кубарси не сыграет против «Осасуны»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил растяжение большеберцовой связки правой ноги в составе сборной Испании.
Как сообщается, Кубарси пропустит матч 27-го тура Ла Лиги «Осасуны», который состоится 27 марта. Ожидается, что защитник выйдет на поле в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который пройдёт 30 марта.
уругваец полетел с командой в Боливию.
после поражений от Аргентины (0-1) Марсело Бьелсы
не захотел отпускать защитника в Барселону.
уругваец полетел с командой в Боливию.
после поражений от Аргентины (0-1) Марсело Бьелсы
не захотел отпускать защитника в Барселону.