Защитник «Барселоны» Кубарси не сыграет против «Осасуны»

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вчера, 20:12

Защитник «Барселоны» получил растяжение большеберцовой связки правой ноги в составе сборной Испании.

Как сообщается, Кубарси пропустит матч 27-го тура Ла Лиги «Осасуны», который состоится 27 марта. Ожидается, что защитник выйдет на поле в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который пройдёт 30 марта.