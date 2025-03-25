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Защитник «Барселоны» Кубарси не сыграет против «Осасуны»

вчера, 20:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил растяжение большеберцовой связки правой ноги в составе сборной Испании.

Как сообщается, Кубарси пропустит матч 27-го тура Ла Лиги «Осасуны», который состоится 27 марта. Ожидается, что защитник выйдет на поле в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который пройдёт 30 марта.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:27
Кубарси минус, Иньиго Мартинес минус. Араухо тоже минус.
уругваец полетел с командой в Боливию.
после поражений от Аргентины (0-1) Марсело Бьелсы
не захотел отпускать защитника в Барселону.
Брулин
Брулин
вчера в 22:06
Как же так? Два основных центральных защитника вылетели, еще и не понятно успеет Араухо или нет
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:34
Думаю что найдут ему замену... пусть восстанавливается.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:18
Парню обязательно надо поправить здоровье
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 20:16
С Осасуной справятся и без него. Пусть восстанавливается.
Гость
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