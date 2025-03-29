«Лечче» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Рома», который состоится 29 марта 2025 года
«Лечче»
«Лечче» давно не побеждал в Серии А и далеко не обеспечил себе место в следующем сезоне. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 25 баллами и на один пункт отстает от «Кальяри». В домашней встрече с «Ромой» хозяевам очень важно набрать очки, а победа и вовсе поможет прервать неприятную серию без побед.
14 марта «Дженоа» обыграл «Лечче» на своем поле (2:1), а ранее команда уступила «Милану» на своем поле (2:3).
«Рома»
«Рома» на данный момент является одной из самых стабильных команд в Италии и выиграла большинство последних поединков в Серии А. Сейчас римский клуб располагается на седьмом месте с 49 баллами и отстает на два пункта от принципиального соперника «Лацио». В игре на выезде с «Лечче» гостей устроит лишь победный результат.
16 марта «Рома» на своем поле справилась с «Кальяри» (1:0), а ранее в Лиге Европы уступила «Атлетику» Бильбао (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 5.1
- Ничья – 3.5
- Победит «Рома» – 1.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- «Лечче» проиграл четыре последних поединка подряд в чемпионате Италии
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гости смогут справиться с более слабым соперником и выйти победителем в этой встрече.