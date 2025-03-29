«Лечче» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Рома», который состоится 29 марта 2025 года

«Лечче»

«Лечче» давно не побеждал в Серии А и далеко не обеспечил себе место в следующем сезоне. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 25 баллами и на один пункт отстает от «Кальяри». В домашней встрече с «Ромой» хозяевам очень важно набрать очки, а победа и вовсе поможет прервать неприятную серию без побед.

14 марта «Дженоа» обыграл «Лечче» на своем поле (2:1), а ранее команда уступила «Милану» на своем поле (2:3).

«Рома»

«Рома» на данный момент является одной из самых стабильных команд в Италии и выиграла большинство последних поединков в Серии А. Сейчас римский клуб располагается на седьмом месте с 49 баллами и отстает на два пункта от принципиального соперника «Лацио». В игре на выезде с «Лечче» гостей устроит лишь победный результат.

16 марта «Рома» на своем поле справилась с «Кальяри» (1:0), а ранее в Лиге Европы уступила «Атлетику» Бильбао (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 5.1

Ничья – 3.5

Победит «Рома» – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Лечче» проиграл четыре последних поединка подряд в чемпионате Италии

Четыре из пяти последних выездных матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гости смогут справиться с более слабым соперником и выйти победителем в этой встрече.