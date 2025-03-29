«Хетафе» – «Вильярреал»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 23:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» – «Вильярреал», который состоится 30 марта 2025 года

«Хетафе»

«Хетафе» показывает средние результаты и закономерно находится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 35 очков и занимает 36 место, уступая «Севилье» только по дополнительным показателям. Учитывая непостоянство соперника, у хозяев есть реальные шансы побороться за очки с «Вильярреалом» и преуспеть в этом.

16 марта «Хетафе» одолел на выезде «Осасуну» (2:1), а ранее умудрился обыграть на своем поле «Атлетико» (2:1).

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает пятое место в Ла Лиге, но слишком сильно отстает от четвертой позиции. В активе команды 44 пункта, что на восемь баллов меньше, чем у «Атлетик» Бильбао. В такой ситуации побороться за место в Лиге чемпионов очень сложно, но гости настроены на победу, чтобы вклиниться в борьбу, если конкуренты будут допускать ошибки.

15 марта «Вильярреал» проиграл на своем поле «Реалу» (1:2), а восьмого числа на выезде уступил «Алавесу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 3.45

Ничья – 3.15

Победит «Вильярреал» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6

Статистика

«Хетафе» уступил лишь в трех матчах из десяти последних в чемпионат Испании

«Вильярреал» выиграл четыре выездных поединка из десяти последних

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды практически все последние встречи сыграли с малой результативностью, и этот поединок вероятнее всего не станет исключением.