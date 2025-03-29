«Атлетик» – «Осасуна»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 23:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетик» – «Осасуна», который состоится 30 марта 2025 года

«Атлетик»

«Атлетик» Бильбао вышел в четвертьфинал Лиги Европы и держится в топ-4 Ла Лиги поэтому сезон у команды складывается вполне успешно. Коллектив идет на четвертом месте в таблице с 52 баллами и опережает на восемь пунктов ближайшего соперника и обязан не растерять это преимущество. В этой игре болельщики ждут от своей команды исключительно победы.

16 марта «Атлетик» на выезде одолел «Севилью» (1:0), а 13 числа добился победы над «Ромой» в Лиге Европы (3:1).

«Осасуна»

«Осасуна» переживает не лучшие времена и если не начнет побеждать, то может скатиться к зоне вылета. Команда набрала 33 очка и занимает 14 место в таблице Ла Лиги. Семь очков превосходства над зоной вылета за десять туров до конца сезона ничего гостям не гарантируют, поэтому расслабляться еще рано. Этот поединок не имеет яркой вывески, но наверняка будет интересен любителям испанского футбола.

27 марта «Осасуна» проиграла на выезде «Барселоне» (0:3), а 16 числа на своем стадионе уступила «Хетафе» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 1.45

Ничья – 4.5

Победит «Осасуна» – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.87

Статистика

«Атлетик» уступил два матча из десяти последних во всех турнирах

«Осасуна» выиграла лишь одну встречу из десяти последних при пяти ничейных результатах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Предполагаем, что хозяева не будут играть на максимальных скоростях, а на классе одержат скромную победу в этой встрече с «Осасуной».