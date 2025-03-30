«Лилль» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Лилль» – «Ланс», который состоится 30 марта 2025 года
«Лилль»
Команда выглядит не очень хорошо в последних матчах, ведь одержала одну победу в пяти встречах. «Лилль» опустился уже на седьмое место и имеет в активе 44 балла, что на пять пунктов у позади идущего «Ланса». Поражение в личной встрече с конкурентом только обострит борьбу за место в еврокубках, а победа, наоборот, создаст большое отставания для «Ланса» и во много лишит соперника шансов на более высокие места.
15 марта «Лилль» проиграл на выезде «Нанту» (0:1), а 12 числа в Лиге чемпионов уступил на своем поле «Боруссии» Дортмунд (1:2).
«Ланс»
«Ланс» проиграл целый ряд поединков, но в последних матчах добивался побед. Команда идет на восьмом месте с 39 баллами и осознает, что нужно побеждать «Лилль», ведь это во много последний шанс зацепиться за более высокие места. Матч будет интересным, ведь оба коллектива играют нестабильно и без ошибок в этой встрече вряд ли обойдется.
15 марта «Ланс» обыграл на своем поле «Ренн» (1:0), а восьмого числа с этим же счетом одолел «Марсель» на выезде (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 2.18
- Ничья – 3.3
- Победит «Ланс» – 3.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Ланс» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти домашних матчей «Лилля» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл три из пяти последних матчей у «Ланса» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что «Лиллю» хватило двухнедельного перерыва, чтобы изменить ситуацию в клубе и в этот раз три очка заберут хозяева поля.