«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Эвертон», который состоится 2 апреля 2025 года
«Ливерпуль»
«Красные» за пять дней вылетели из двух турниров и теперь основное внимание будет снова на АПЛ. «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице и набрал 70 очков, что на 12 пунктов больше, чем у «Арсенала». В дерби своего города команда принимает «Эвертон» и стремится обыграть его не только для набранных баллов, но и для болельщиков, ведь встреча максимально принципиальная.
16 марта «Ливерпуль» проиграл финал кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), а в Лиге чемпионов уступил «ПСЖ» (0:2 по пенальти).
«Эвертон»
В нынешнем сезоне «ириски» полюбили ничейные результаты и очень часто именно так заканчивают свои поединки. «Эвертон» на данный момент занимает 15 место с 34 баллами, но зона вылета клубу не грозит. В игре с «Ливерпулем» нет сомнений, что гости отдадут все силы на футбольном поле для достижения результата, ведь дерби очень известное на весь мир и принципиальное.
15 марта «Эвертон» сыграл на своем поле в ничью с «Вест Хэмом» (1:1), а восьмого марта команда с тем же счетом завершила игру с «Вулверхэмптоном» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.35
- Ничья – 4.9
- Победит «Эвертон» – 9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.77
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Эвертона» завершились ничейным результатом
- «Ливерпуль» выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что матч будет интересным и результативным со стороны обоих клубов в этот раз.