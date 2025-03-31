«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 18:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Эвертон», который состоится 2 апреля 2025 года

«Ливерпуль»

«Красные» за пять дней вылетели из двух турниров и теперь основное внимание будет снова на АПЛ . «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице и набрал 70 очков, что на 12 пунктов больше, чем у «Арсенала». В дерби своего города команда принимает «Эвертон» и стремится обыграть его не только для набранных баллов, но и для болельщиков, ведь встреча максимально принципиальная.

16 марта «Ливерпуль» проиграл финал кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» (1:2), а в Лиге чемпионов уступил « ПСЖ » (0:2 по пенальти).

«Эвертон»

В нынешнем сезоне «ириски» полюбили ничейные результаты и очень часто именно так заканчивают свои поединки. «Эвертон» на данный момент занимает 15 место с 34 баллами, но зона вылета клубу не грозит. В игре с «Ливерпулем» нет сомнений, что гости отдадут все силы на футбольном поле для достижения результата, ведь дерби очень известное на весь мир и принципиальное.

15 марта «Эвертон» сыграл на своем поле в ничью с «Вест Хэмом» (1:1), а восьмого марта команда с тем же счетом завершила игру с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.35

Ничья – 4.9

Победит «Эвертон» – 9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

Пять из шести последних матчей «Эвертона» завершились ничейным результатом

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что матч будет интересным и результативным со стороны обоих клубов в этот раз.