Кадровая катастрофа «Баварии» и сложный выезд «Реала». Лига чемпионов снова готова удивить

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вчера, 22:10

Остались только выносливые команды.

«Бавария» – «Интер»

Немцы потеряли из-за травмы основного голкипера Нойера. В лазарете защитники Упамекано из центра и Дэвис с левого фланга. Альфонсо вылетел надолго, получил травму в проходном матче сборной Канады. В «Баварии» жаловались на решение выпустить Дэвиса. Но травмы не всегда результат усталости или нагрузок. Полузащитник Павлович в конце февраля пережил острую вирусную инфекцию. До сих пор приходит в себя.

Опытный Коман не набрал форму. А лидер «Баварии» Мусиала получил травму сухожилий. Похоже, вылетел надолго. При таком количестве потерь – вне игры пять человек, которые могли сыграть против «Интера» в основе, Венсану Компани намного сложнее добиться качественного футбола. «Бавария» дважды внимательно сыграла против «Байера» в прошлом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но «Интер» намного опытнее.

У «Баварии» была ничья против «Униона». Без Мусиалы ломается работа тройки атакующих хавбеков, Джамал управлял игрой. В центре с Киммихом выбор между Палиньей и Горецкой, а в атаке может выйти Мюллер. На поле ждут ветеранов. Мхитаряну из «Интера» 36 лет, у Генриха колоссальный опыт. Чалханоглу за тридцать, Хакан даже играл в Бундеслиге в прошлом. Впрочем, у миланцев опасны не только ветераны в полузащите.

Зоммер набрал «сухарей» в Лиге чемпионов. Фраттези интересно работать на подобном уровне. В «Интере» ждут из лазарета Лаутаро, но у Индзаги в запасе достаточно форвардов, чтобы нагрузить оборону запасного голкипера «Баварии». Тюрам и Арнаутович – крепкие парни. У «Интера» схема «3-5-2». Димарко слева в хорошей форме. Не хватает только Думфриса на правом краю, хотя есть Дармина как неплохая альтернатива.

«Арсенал» – «Реал»

Артета потерял ряд футболистов перед матчами против «Реала». Главным стал Габриэль. Бразильский защитник не сможет приготовить даже яичницу, как сказала в интервью его жена. Зато умеет отбирать мячи у соперников. Без одного из лидеров сложно поймать Мбаппе. Зато привыкли без Калафьори в основе, ведь слева работает молодой Льюис-Скелли. Впрочем, итальянца могли поставить в центре защиты рядом с Салиба.

Зато восстановился Тимбер, не нужно снова ставить справа в обороне Партея. В атаке не будет Жезуса и Хаверца. Оба не оставили хорошего впечатления, когда работали в роли «девятки». Зато забивал голы Мерино. Хавбек перешел в атаку. Вот только Рюдигера не дисквалифицировали за грозные жесты после победы над «Атлетико». Антонио имитировал перерезания горла, а на поле будет отрезать Мерино от напарников.

Для «Арсенала» есть и хорошие новости. Готов играть Сака, основной правый вингер команды. А слева Мартинелли или Троссард. К бразильцу и бельгийцу хватало вопросов в этом сезоне. «Арсенал» не откажется от нового левого вингера. Например, от испанца Уильямса. Фланги и передачи от Эдегора важны против «Реала», ведь мадридцы не впечатляют в защите. Команда Анчелотти пропустила 4 гола от «Реал Сосьедада».

Также проиграли «Валенсии» с третьим вратарем в основе. У Куртуа и Лунина были травмы, но оба на подходе. А вот Карвахаля, Милитао и Менди не будет. У «Реала» привычно много перестановок в обороне. В опорной зоне нет нового Каземиро. Против «Валенсии» было много ляпов. «Арсенал» готов чуть лучше, чем «Манчестер Сити». А против команды Гвардиолы грозный «Реал» не всегда работал четко и красиво.

ПСЖ – «Астон Вилла»

Нет английской дуэли, ведь футболисты «Ливерпуля» проиграли голкиперу Доннарумме в серии пенальти. ПСЖ заслуженно пошел дальше. Прекрасно сыграли в Париже, хотя уступили лидеру АПЛ . Затем отыгрались в гостях. В родной Лиге 1, где Энрике выпускает на поле Сафонова, у парижан нет интересных заданий. Досрочные чемпионы, дело сделано. А вот в Лиге чемпионов важно не выдумывать до матчей против «Астон Виллы», что речь о легком сопернике.

У клуба из Бирмингема нет еврокубкового опыта. Зато тренер Эмери выигрывал еврокубки с разными клубами. Испанец работал в ПСЖ . Давно это было, но специалист изучал стиль Энрике в этом сезоне во имя профессионального интереса. Выстроит теории уничтожения сильных сторон ПСЖ . «Астон Вилла» показывала в этом сезоне, переигрывая «Баварию», что может быть неудобным соперником. Особенно когда в порядке Рэшфорд и остальные нападающие.

Конечно, ПСЖ повезло со жребием. Играть против «Реала» или «Интера» сложнее. И не повезло с формой английской команды. «Астон Вилла» собрала семь побед подряд. На выходных обыграли «Ноттингем Форест». Бирмингемцы хороши, но французы сильнее. Кварацхелия и Дембеле – главные звезды в атаке ПСЖ , но Дуэ и Баркола приятно удивили в сильном сезоне. А Невеш, Витинья и Руис прекрасно справлялись в центре поля в самых сложных играх.

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд

У каталонцев напряженный календарь. Провели 22 матча с начала года. У «Барселоны» только четыре мировые за три месяца. Флик построил серьезного претендента на европейскую корону. Вот только каталонцам надо не забывать опыт ПСЖ . Французы думали, что пройдут «Боруссию» из Дортмунда год назад. В результате немцы сыграли в финале Лиги чемпионов против «Реала». «Барселоне» тоже светит такой соперник, если испанские гранды не допустят гнетущих ошибок.

«Барселона» козыряет техникой Ямаля и Рафиньи. Левандовски постарается себя показать. Ещё прекрасно играет резервист Ферран Торрес. Роберт начал ревновать к голам испанца. У каталонцев хватает ляпов в обороне, но Щесны – опытный голкипер. «Боруссия» из Дортмунда в другом состоянии. Немцы поменяли тренера. У хорвата Нико Ковача короткие победные серии. Зато теперь «Боруссия» в пяти пунктах от четвертой строчки и путевки в Лигу чемпионов.