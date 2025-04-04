«Зенит» на грани, впереди матч с непростым соперником. Галактионов умеет обыгрывать чемпиона

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сегодня, 22:16

Финиш без права на ошибку.

Удар под дых

Пока разгром в Самаре – главное событие для «Локомотива» весной. К сожалению для «красно-зелёных», негативное. «Железнодорожники» приехали к «Крыльям» в абсолютно разобранном состоянии. Команда Игоря Осинькина выдала оверперформанс, забив четыре из пяти своих мячей до перерыва. Москвичи пропустили первый гол уже на второй минуте, к четвёртой на табло загорелись 2:0 – после такого удара гости рассыпались. Не было согласованности в обороне, соперник спокойно проходил центр поля, а когда взвинчивал темп, защитники «Локо» просто не успевали за соперником. Тем вечером феерил экс-форвард «Зенита» Иван Сергеев – у футболиста дубль и голевая.

Михаил Галактионов по итогам матча печально констатировал:

Какой‑то явной причины [разгромного поражения] нет. И как команда собралась на этот матч, как мы ребят встречали из молодежки. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счёт понятен. Всё у них залетало. Это бьет по голове сильно, и возвращаться очень тяжело. Мы говорили, что соперник мотивирован, что у них проводятся мотивационные мероприятия. Страсть и желание Самары сегодня решили исход.

К этому моменту у «Локомотива» за четыре весенних тура РПЛ – только одна победа. Сезон для команды возобновился с ничьих против Махачкалы и «Ахмата». Москвичи давно устранились из чемпионской гонки.

Потеря лидера делает «Локо» аутсайдером

В спаде «Локо» нет ничего аномального – эксперты с самого начала говорили о сложном продолжении сезона. Команда только в текущем сезоне замахнулась на уровень чемпионской гонки – так ещё в каких условиях! Потеряли Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова – но с засверкавшим Батраковым рванули в лидеры. Перформанс Алексея скрыл слабые стороны. Это молодая команда, у игроков нет стабильности и опыта, чтобы бодаться с «Зенитом» на длительной дистанции. Да «Локо» был хорош – но важно было посмотреть на реакции коллектива в условиях спада. Они показывают, что «красно-зелёные» не готовы к борьбе за титул.

В этой конфигурации ещё важнее травма Дмитрия Баринова. Это не просто работоспособный опорник, капитан команды – это лидер раздевалки, который следит за атмосферой в коллективе. Это тот харизматичный человек, который необходим молодой команде. Примерно то же можно сказать о Тикнизяне – но в меньшей степени. Полузащитник уже пропустил два матча – без него с трудом переиграли «Динамо» и как раз получили 1:5 от «Крыльев». Просто некому сейчас встряхнуть молодёжь.

Чемпион частично реабилитировался

Матч со «Спартаком» поставил под сомнение дальнейшую борьбу «Зенита» за чемпионство. Петербуржцы потеряли чемпионские повадки – сбавили в скорости, уже не так уверены в себе. «Спартаку» не хватает опыта, чтобы сохранять стабильность. При этом москвичи дома переиграли петербуржцев. Между тем «Краснодар» свои очки не отпускал даже без Кордобы – тяжелейший выезд к «Ростову» завершился минимальной победой (1:0).

«Зенит» оказался на грани. Три очка отставания при довольно скверной игре – почти приговор при том, насколько хладнокровны «быки». И с такой предысторией «сине-бело-голубые» готовились принять ещё одного неудобного соперника – «Рубин». Главный козырь казанцев – выстроенная оборона. Как раз с такими соперниками у «Зенита» наибольшие проблемы. К этому добавился выбор Семака в пользу Соболева на острие. Первый тайм для хозяев был просто ужасен – на перерыв ушли при 0:0. Уже во втором появились Кассьерра, Гонду, Мостовой – и забили по голу. Плюс отличился Мантуан. И несмотря на счёт, «Зенит» прошёл по лезвию. Удалось реабилитироваться, хоть и частично. Гегемоны пока в гонке.

Ещё есть шанс

Во многом определяющими могут стать ближайшие матчи. «Зениту» предстоит сразу два тяжёлых поединка. Сначала «Локомотив». Хоть москвичи и заметно сдали по сравнению с первой половиной, «Зенит» по-прежнему выступает для них сильным раздражителем. На такие матчи молодая команда умеет настраиваться. При этом даже ничья будет для питерцев провалом.

Контрольной же точкой станет 24-й тур. К «Зениту» в гости приедет «Краснодар», команды решат – продолжат «сине-бело-голубые» чемпионскую гонку или капитулируют уже сейчас. Поражения в обеих очных встречах, минус шесть – звучит как то, что не отыгрывается. Хотя и победа не позволит расслабиться. Такими же важными проверками будут матчи против «Динамо» и в большей степени – Махачкалы, «Ростова», «Ахмата». И три из четырёх этих матчей пройдут на выезде.

Удачная серия

Был период, когда петербуржцы деклассировали «Локо» – 6:1, 3:0, 5:0 на отрезке 2021-2022 года были обыденностью. Но с Галактионовым удалось переломить характер противостояния. «Железнодорожники» вот уже три матча кряду не проигрывают «Зениту». Что важнее, дважды москвичи отбирали очки на выезде – победа и ничья. В декабре 2023 года дома оформили уверенную победу – 3:1.

Прогноз Soccer.ru: «Локомотив» в кризисе – но и «Зенит» на спаде, хоть и разгромил «Рубин» в прошлые выходные. Решающим фактором может оказаться возраст лидеров москвичей – на кураже Батраков вполне способен выдать топ-матч, показать лучшие качества. Плюс в отсутствие Баринова роль лидера могут взять на себя Тикнизян, Воробьёв, Лантратов. «Красно-зелёным» есть что противопоставить «Зениту». Вопрос в том, как игру проведут футболисты на спаде: тот же Лантратов, Карпукас. Поставим на ничью – это максимум, на что могут рассчитывать хозяева.