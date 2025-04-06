У «Спартака» скромные шансы на победу над «Ростовом». Москвичи отдаляются от мечты о титуле

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сегодня, 11:44

Сложнейший гостевой матч.

У «Ростова» крутая команда

В РПЛ сейчас два сильных середняка. «Рубин» и «Ростов». После ничьей казанцев против «Крыльев Советов» они наравне в таблице. Бывшая команда тренера Карпина сегодня примет дома «Спартак». «Ростов» выдавал разные отрезки. В девяти последних турах всего одно поражение. Пропустили от «Краснодара». Победа далась лидеру РПЛ непросто. Коллектив Джонатана Альбы нанёс 14 ударов в сторону чужих ворот. Голкиперу «горожан» Агкацеву повезло, что ростовчане промахивались. Но «Краснодару» пришлось попотеть.

Также дома «Ростов» переигрывал «Динамо». Москвичи были хуже, но сравняли счёт благодаря игрокам, вышедшим со скамейки. Оборона и опорная зона «Ростова» без Глебова допускала разовые ошибки. Но даже без Карпина ростовчане остались серьёзным соперником для всех в РПЛ . «Спартаку» будет крайне сложно. Альба получил время для работы с тройкой хавбеков. Треугольник другой без Глебова и Саравии. Уругваец не вернулся из отпуска. В «Ростове» говорят о переговорах с футболистом и указывают на личные проблемы Родриго.

Для «Спартака» отсутствие у «Ростова» крутой тройки в центре поля – козырь. Но Барко, Умяров и Мартинс провели слабый матч в Грозном. Сегодня должны взять реванш. Хотя выигрывать борьбу надо не только в середине. «Ростов» опасен в атаке. Мохеби, Копличенко и Роналдо – сильная тройка нападения. Всегда может удачно выйти на замену Голенков. Если у «Ростова» сегодня не начудят футболисты обороны, то свой шанс в атаке команда получит. Особенно с учётом ключевой потери «Спартака» на важнейший поединок.

«Спартак» остался без Бабича

Как отсутствие серба скажется в поединке, где градус борьбы выше, чем в кубковых матчах? Там применяли ротацию, всякое случалось. Жёлтая карточка против «Ахмата» стала для Срджана четвёртой. Не сыграет против «Ростова», что ведёт к дуэту Дуарте и Литвинова. Оба защитника могут допустить явные ошибки. Максименко в этом сезоне часто играл надёжно, но ни один голкипер не спасёт «Спартак», если оборона «поплыла». А держал их вместе именно агрессивный рослый Бабич, радуя тренера выбором позиции.

Рябчук должен вернуться на левый фланг, его не хватало против «Ахмата», когда «Спартак» потерял очки. Нельзя допустить третью выездную осечку с начала года в РПЛ после неудачи в Казани и Грозном. Но состояние футболистов «красно-белых» при работе без мяча не вызывает восторгов. Против «Зенита» работали в отдельном режиме. Повторять такой футбол раз в неделю подопечным Станковича сложно. Не хватает класса. Денисов, Рябчук, Дуарте, Умяров и Мартинс не мастера запредельного уровня с опытом.

Появление Пруцева, чтобы освежить игру в центре, вряд ли кардинально изменит ситуацию в лучшую сторону. «Спартаку» важно, чтобы классно работали с мячом ключевые игроки – Мартинс и Барко. Возможно, повезёт с погодой – в Ростове-на-Дону не ждут мокрого снега, но козырь ещё нужно разыграть. В отличие от Грозного, где праздновали окончание поста и оставили трибуны пустыми, «Ростов» получит поддержку фанатов. Команда Альбы хочет продлить успешную серию против москвичей после двух кубковых побед.

Фаворита огорчают нападающие

У «Ростова» проблемы в опорной зоне и не всегда активно работают оба фланга. Иногда Вахания показывает себя в атаке. А порой вместе с напарниками оказывается не у дел. У «Спартака» похожие проблемы. Денисов вряд ли сегодня сможет выйти на поле вместе с привычным напарником Бонгондой. Правый вингер не до конца оправился после травмы. На него не сделают ключевую ставку. Альтернатива есть. Леви Гарсия – самый дорогой новичок в истории «Спартака», пока не оправдывает авансы руководства клуба.

Нападающий не понравился ни в одной из фаз игры. Даже Луис Энрике из «Зенита», ещё один дорогой трансфер зимы, время от времени объяснял финтами, почему за него переплатили. Гарсия лишь обживается в «Спартаке». Дебют сложный, как был у Манфреда Угальде. Главный снайпер сезона и ключевой форвард «Спартака» без голов в трёх последних сложных матчах команды. Барко не создал мячи против «Зенита» и «Ахмата». Пора им собраться. Без Бабича вести игру будут латиноамериканцы и хавбек Мартинс.

Кристофер впечатлил желанием. И огорчил умением промахнуться. Дубль в ворота «Зенита» не забудут, историческое для «Спартака» событие. Однако Мартинс не всегда сможет подстраховать нападающих. Кроме Гарсии, справа хочет сыграть аргентинец Солари. Новичок понравился на скорости, но огорчил банальностью действий. В РПЛ надо быть хитрее, чем против аутсайдеров чемпионата Аргентины. Даже Маркиньос – левый вингер, впечатляющий стараниями, пока злит Станковича. У бразильца нет голов в РПЛ .

«Спартак» слаб в гостевых поединках

В десяти матчах набрали 15 очков. Проще говоря, потеряли половину пунктов. Поражения от «Оренбурга» и «Рубина» были лишними. Таких соперников нужно обыгрывать на выезде, если хочешь чемпионский титул. Ещё «Спартак» не справился с «Динамо» из Махачкалы и «Ахматом». Слишком много результатов, которые злят Станковича. Слишком много матчей, где «Спартак» не играет в полную силу. Были хороши против игры «Зенита», «Краснодара» или «Акрона». А затем москвичи не могли повторить тот уровень футбола.

Психология против команды накануне сложного выездного поединка. «Ростов» дома смотрится намного лучше, чем в гостях. Зато по-прежнему есть проблемы с мотивацией. Не все на поле сражаются, как форвард Комличенко. Некоторые футболисты тренера Альбы разделяют мнение Карпина, что в РПЛ многое изменилось. Лига начала утомлять игроков середняков. У «Ростова» нет предметной мотивации. Хавбек Глебов даже после непростого для него первого круга без труда нашёл себе новый клуб в столице – «Динамо».