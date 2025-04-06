В «Динамо» ответили голами на потерю ключевого форварда. В атаке раскрылся главный хулиган

1743920467

сегодня, 09:21

Сегодня снова встретят упрямый ЦСКА .

У Карраскаля новая роль в коллекции

После травмы Константина Тюкавина у «Динамо» был очевидный вариант в атаке. Марокканец Маухуб появлялся со скамейки. Невзирая на активность, пока у 21-летнего Эль Мехди есть существенный минус. Из 23 ударов нападающего в РПЛ 11 дошли до створа чужих ворот. И лишь дважды отличился. По соотношению голов к ударам в створ Маухуб в три с половиной раза уступает Тюкавину. Также ниже всем нападающих «Динамо», которые бьют с близкого расстояния.

Тренер Личка нашел неочевидный, но рабочий выход. В центр атаки отправился Карраскаль. За свою карьеру Хорхе был вингером, инсайдом и плеймейкером. В сборной Колумбии играл на разных позициях в оттяжке. А теперь сыграет против ЦСКА , бывшего клуба, в центре атаки. Не первая для Карраскаля смена амплуа в этом сезоне. Против «Ахмата» Хорхе сыграл в связке с Фоминым в опорной зоне. Собрал пять отборов, реализовал пенальти и был невероятно активным.

«Ахмат» переиграли со счетом 4:2. После этого Карраскаль несколько раз появлялся в центре полузащиты, но работал чуть выше. Затем снова играл атакующего хавбека, прикрывая Тюкавина со спины. После травмы Константина первым делом поставили на острие Маухуба. Но затем придумали перевод Карраскаля. Хорхе, у которого есть причина прибавить – через год чемпионат мира, хочется быть в заявке сборной Колумбии, сделал дубль в последней игре против «Оренбурга».

Все в курсе о главном минусе Карраскаля – играет отрезками. Нельзя загадывать, если делаешь ключевую ставку на этого футболиста. В ЦСКА это сами выучили. Хорхе прошел кометой по небосводу «армейцев», как турецкий атакующий хавбек Языджи. В «Динамо» у Карраскаля тоже были разные периоды. Но хулиганистый игрок подобрался к матчу против бывшего клуба в отличной форме. Первый дубль в карьере в РПЛ намекает, что у Хорхе остался скрытый потенциал.

«Динамо» перестраивается в центре поля

Для тренера «Динамо» резкая смена позиции для одного из техничных футболистов – часть почерка. Личка в прошлом сезоне получил временный подъем, когда левый латераль Лаксальт перешел в опорную зону. А прошлой зимой признали, что не стоит экспериментировать. Подписали Глебова. Данил долго ехал в Москву. Нужно будет время, чтобы стать важным для тактики «Динамо». Зато появление человека, который в одиночку может закрывать центр, помогает коллегам атаковать.

У полузащитников Фомина и Чавеса изумительные показатели реализации ударов в створ чужих ворот. Теперь у них 7 голов на двоих в РПЛ . Мексиканец забил три мяча после пяти попаданий, а у россиянина 4 гола после 13 ударов в створ. Учитывая, как часто оба исполняют дальние удары, это прекрасный показатель. Только крайний форвард Нгамалё эффективнее из игроков основной обоймы. У камерунца 8 ударов в створ ворот и 5 голов. Футболисты «Динамо» выбрали стиль футбола.

Тренер «Динамо» дает установку на завершение атак ударами. Игроки не скованы в действиях. Даже 18-летний атакующий хавбек Виктор Окишор, который сыграл в РПЛ один тайм по сумме минут в шести матчах, забил первым ударом в створ чужих ворот. Нанес лишь три выстрела. А выход Глебова, когда Данил будет на пике формы и разгрузит коллег в центре, позволит «Динамо» агрессивнее переходить из обороны в атаку. Поднимет фланги, если Глебов сможет уходить в линию защиты.

Впрочем, до автоматизма эти действия не отточить. Вечно меняется дуэт в центре обороны «Динамо». Роберто Фернандес получил предупреждение против «Оренбурга». Речь о четвертой карточке, против ЦСКА не сыграет. Зато в дерби может вернуться на поле Бальбуэна. Плохо это или хорошо? Ответят нападающие «армейцев». Парагвайский ветеран оставляет двоякое впечатление. У «Динамо» 12 голов со стандартов, а у ЦСКА 11. Королям навесов будет мешать снежная буря.

Личка строит вторую волну в нападении

Кроме Глебова, зимой «динамовцы» нашли правого защитника Касереса. Аргентинец из сборной Парагвая может сыграть на самом фланге – сделал ассист в матче против тезок из Махачкалы, а также выйти в центре обороны. Появление Хуана Хосе мотивировало Дасу. Израильский ветеран должен собраться и выдать несколько приличных подключений в атаку, ведь его молодой напарник активнее впереди. Скопинцев тоже в порядке. «Динамо» будет развивать идеи в нападении флангами.

Тем более, достаточно вариантов на флангах. Слева могут сыграть Нгамалё, Артур и Бителло. В схеме с тремя полузащитниками появляются варианты для продуктивного выхода на замену вингеров. Бителло работает с оттяжкой влево, а справа Карраскалю в атаке помогает Гладышев. У Ярослава замашки нападающего. В среднем отдает немного передач, как делал Тюкавин. Зато Гладышев забил 4 мяча и сделал 4 ассиста. Скептики вспомнят нереализованные моменты, но игрок старался.

В ближайших турах Гладышев обойдет Тюкавина по xG атак с его последними передачами. А Бителло в отрыве от всех коллег. Поэтому в «Динамо» угрожали подать жалобу в ФИФА , когда бразилец не прилетел на сборы. Сохранили игрока на несколько месяцев. За это время надо учиться играть не через Бителло. Можно чаще выпускать на замену Окишора. Будут поединки, где его природная юношеская футбольная наглость, отсылающая к стилю Захаряна, выручит «Динамо» в нападении.