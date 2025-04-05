В таких матчах МЮ Аморима раскрывается. «Юнайтед» выгодно быть андердогом в дерби

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сегодня, 16:18

Запредельный настрой даёт свои плоды.

Прогресс перекрывает нестабильность

К завершению паузы на игры сборных тренер «Юнайтед» Рубен Аморим отметил:

Я чувствую, что игроки стали более уверенными в себе, их энергия изменилась. Но я также знаю, что ситуация может меняться в зависимости от результатов. Мы сосредоточены на поддержании этой энергии и работаем над некоторыми вещами, которые можем значительно улучшить. Даже выигрывая матчи, мы можем признать, что нам есть что улучшать. Но сейчас у нас другой период, мы более уверены в себе и готовы к заключительным двум месяцам сезона.

А на следующий день «красные дьяволы» уступили «Ноттингему» – 0:1. Манкунианцы иногда и правда показывают прогресс в игре. В марте они отобрали очки у «Арсенала», сразу после раздавили «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – тогда португальский тренер говорил о преимуществе в физике. А в выходные последовали 3:0 с «Лестером» – две крупные победы подряд.

И для команды это хорошо, такие отрезки придают уверенности. Только этот прогресс умножается на ноль, когда не решается проблема с нестабильностью. Её в игре «Манчестер Юнайтед» до сих пор не видно.

Бруну – терминатор, которого хотят забрать

Полузащитник получил приз лучшему игроку Премьер-лиги в марте – в начале весны Бруну действительно был неудержим. Португалец показал, что он и правда системообразующий игрок в МЮ , креативный центр, мозг команды. Когда МЮ подошёл к тяжелейшему матчу против «Арсенала», в котором был стопроцентным аутсайдером, именно португалец открыл счёт в матче. В итоге забрали ничью. Против «Лестера» – разгромные 3:0. В каждом голе поучаствовал полузащитник: один мяч, два ассиста.

Его влияние видно не только в играх АПЛ . В 1/8 финала ЛЕ Бруну снова стал тем, кто сделал результат для манкунианцев. Португалец разгонял атаки МЮ , вся острота команды начиналась с его передач. Португальский хавбек постоянно выводил партнёров на удар, сам оформил хет-трик, превратив 0:1 в 3:1. «Красные дьяволы» сломили неуступчивый «Сосьедад» и продолжат борьбу за трофей – довольно важный для команды.

Бруну предельно стабилен и остаётся ключевым футболистом МЮ . На самом деле, португалец вполне мог бы пополнить копилку трофеев, просто сменив команду. Любому топ-клубу пригодится такой креативный исполнитель. По последним данным, к футболисту даже начал присматриваться «Реал». У мадридцев давно проходит смена поколений, теперь надо найти преемника для Луки Модрича. «Сливочные» готовы потратить на компенсацию за игрока 90 миллионов евро. Для Аморима принципиально важно сохранить лидера – только с ним МЮ может рассчитывать на прогресс.

Ураган затихает, оставшаяся задача – борьба за ЛЧ

Всё, что могло произойти с «горожанами», уже произошло. Команда вылетела из Лиги чемпионов уже в стыковом раунде – достался мадридский «Реал», тут «небесно-голубые» ничего не могли сделать. На титул в АПЛ тоже давно никто не рассчитывает. По ходу кампании растеряли слишком много очков. Невозможно было представить, что «Ливерпуль» резко затормозит и упустит лидерство. «Красные» продолжают идти к трофею – и теперь нет никаких сомнений, что заберут чемпионство именно они.

Единственная оставшаяся задача на сезон – Лига чемпионов. И борьба нешуточная. Де-факто разыгрывается только одна путёвка: «Арсенал» продолжит погоню за «Ливерпулем», а «Ноттингем» слишком надёжен, чтобы упускать третье место. Остаётся четвёртое. И на него претендуют «Сити», «Челси», «Ньюкасл», «Астон Вилла». Предельная плотность в борьбе, в которой «горожан» может спасти опыт.

Потеряли ещё одного лидера, уже не так страшно

Осенью «Сити» лишился системообразующего опорника Родри на весь сезон, испанцу диагностировали «кресты». Уже это не сулило команде ничего хорошего. Потом навалились новые проблемы. Кайл Уокер резко сдал, то же самое произошло с Кевином Де Брюйне (бельгиец в итоге решил покинуть клуб летом) и Эдерсоном. Англичанина отправили в «Милан», остальные продолжают играть за «Сити» – и проблема не снимается.

Теперь к этому добавилось повреждение Эрлинга Холанда. Для форварда сезон складывался противоречиво – при этом с лидером атаки в старте было спокойнее. К слову, в этом случае «Сити» повезло чуть больше, до этого зимой клуб подписал ещё одного исполнителя на острие. После продажи Альвареса искали форварда-универсала, чтобы можно было разнообразить функционал (Эрлинг нужных качеств не давал). Под требования Пепа выбрали Мармуша. Омар в восьми матчах АПЛ отметился уже пятью голами. Один из них забил уже после травмы Холанда. Хотя бы частично он сможет заменить норвежца.

Главное умение МЮ – преподносить сюрпризы

В матчах с «Арсеналом» в Кубке и втором круге чемпионата, против «Сити» в 16-м туре и «Ливерпуля» в 20-м МЮ был очевидным аутсайдером. Что между ними общего? Каждый завершался либо победой «красных дьяволов», либо хотя бы ничьей. «Юнайтед» умеет настроиться на такие поединки.