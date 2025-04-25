В «Крыльях Советов» рассказали о работе по продлению контрактов игроков

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» ответил на вопрос о ситуации с контрактами футболистов клуба.

У более десяти футболистов «Крыльев Советов» в конце сезона заканчивается контакт, есть ли проблема в том, что большинство из них — клиенты Павла Андреева? Проблем никаких нет. Со многими мы уже переговорили по поводу контрактов. Мы знаем, с кем хотим продлить отношения, а с кем — нет. Этот разговор будет продолжаться и дальше.

Если мы попадем в стыковые матчи, то у этих футболистов уже закончатся контракты? Этот момент мы тоже просчитали. Стандартная история — контакты будут продлены на две недели. Все готово: и план А, и план В, и план С.