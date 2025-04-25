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В «Крыльях Советов» рассказали о работе по продлению контрактов игроков

вчера, 18:36

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос о ситуации с контрактами футболистов клуба.

У более десяти футболистов «Крыльев Советов» в конце сезона заканчивается контакт, есть ли проблема в том, что большинство из них — клиенты Павла Андреева? Проблем никаких нет. Со многими мы уже переговорили по поводу контрактов. Мы знаем, с кем хотим продлить отношения, а с кем — нет. Этот разговор будет продолжаться и дальше.

Если мы попадем в стыковые матчи, то у этих футболистов уже закончатся контракты? Этот момент мы тоже просчитали. Стандартная история — контакты будут продлены на две недели. Все готово: и план А, и план В, и план С.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:50
Определенная работа просматривается.
Есть ещё резерв в виде молодёжи, кстати сегодня они накидали полную торбу ЦСКА 3:4, с чем не грех поздравить всю Самару! И одиннадцать метров не помогли. как говорится в гостях на классе!
Молодая смена лыжников походу подрастает в Африке!)))
memphis
memphis
вчера в 20:31
Шаблонный ответ
adekvat
adekvat
вчера в 19:57
А кто будет надрываться в стыках зная что потом на выход попросят?
adxnukuu33de
adxnukuu33de
вчера в 19:23
Нпдон держать состав и улучшать результат игры
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
А Пименов то стратегом оказался...)
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