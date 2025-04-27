«Интер» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1745738920

сегодня, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Рома», который состоится 27 апреля 2025 года

«Интер»

«Интер» находится в самом разгаре борьбы за чемпионство и делит первое место с «Наполи», набрав по 71 баллу. Миланский клуб ждет очень непростой поединок с «Ромой», ведь соперник выиграл большинство последних матчей и стремится к зоне еврокубков. Поединок между клубами можно смело назвать центральным, и он привлекает очень много внимания среди болельщиков.

23 апреля «Интер» проиграл в кубке Италии «Милану» (0:3), а 20 числа минимально проиграл «Болонье» (0:1).

«Рома»

«Рома» проводит отличный отрезок сезона и на данный момент занимает уже седьмое место в турнирной таблице Серии А. Коллектив набрал 57 баллов и отстает от двух соперников на два пункта. В игре на выезде с «Интером» гостей устроит любой результат кроме поражения. Встреча будет максимально интересной и рекомендуется к просмотру.

19 апреля «Рома» обыграла «Верону» на своем поле (1:0), а 13 числа сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.85

Ничья – 3.7

Победит «Рома» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Интера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» выиграла пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева смогут одержать сложную, но важную для себя победу на своем поле и не пропустят «Наполи» вперед в турнирной таблице.