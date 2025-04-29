«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 14:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», который состоится 2 мая 2025 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» находятся в топ-5 АПЛ , что дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, но вся борьба еще впереди, ведь «Манчестер Сити» пока лишь располагается на четвертом месте с 61 баллом. В домашней игре с «Вулверхэмптоном» хозяева являются фаворитами, но им нужно быть осторожнее, ведь соперник показывает очень хорошие результаты в этом месяце.

27 апреля «Манчестер Сити» обыграл в кубке ФА «Ноттингем Форест» (2:0), а ранее в чемпионате одолел «Астон Виллу» (2:1).

«Вулверхэмптон»

«Волки» не так давно были близко к зоне вылета, но по очкам все равно имели запас прочности. Несколько побед подряд помогли «Вулверхэмптону» поднятья и закрепиться немного выше в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 13 место с 41 баллом и на два пункта опережает идущий позади «Манчестер Юнайтед».

26 апреля «Вулверхэмптон» крупно обыграл на своем поле «Лестер» (3:0), а ранее оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» на выезде (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.35

Ничья – 5.3

Победит «Вулверхэмптон» – 8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл уже шесть поединков подряд в АПЛ

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «горожан» при одном успехе «Вулверхэмптона»

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Предполагаем, что в первом тайме хозяева не будут сильно превосходить своего соперника и вполне возможно, что смогут его дожать только во второй половине встречи.