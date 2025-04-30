«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Лас-Пальмас» – «Валенсия», который состоится 3 мая 2025 года

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» проводит слабый сезон и сейчас вынужден сражаться за место в Ла Лиге в следующем футбольном году. Команда находится в зоне вылета и занимает 18 место с 32 баллами, но отстает от ближайшего конкурента всего на два очка, поэтому имеет шансы улучшить ситуацию. В домашней игре с «Валенсией» хозяевам важно набрать очки и постараться обойти «Алавес».

23 апреля «Лас-Пальмас» проиграл на выезде «Атлетик» Бильбао (0:1), а 19 числа переиграл на своем поле «Атлетико» (1:0).

«Валенсия»

«Валенсия» имеет внушительную серию без поражений в чемпионате Испании и смогла подняться уже на 14 место в турнирной таблице. Команда имеет 39 баллов в активе и уступает по разнице мячей сразу двум соперникам. В случае победы над аутсайдером, у гостей будет отличная возможность подняться выше на 1-2 позиции при удачном стечении обстоятельств.

22 апреля «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), а 19 числа команда с тем же счетом завершила поединок с «Райо Вальекано» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лас-Пальмас» – 2.55

Ничья – 3.4

Победит «Валенсия» – 2.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Лас-Пальмас» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних выездных поединков «Валенсии» закончились ничейными исходами

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Команды часто играют вничью в последнее время и существует большая вероятность, что в этот раз также победитель не будет определен.