«Кальяри» – «Удинезе»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 10:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Удинезе», который состоится 3 мая 2025 года

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 14 место в турнирной таблице Серии А с набранными 33 баллами и отстает на восемь пунктов от нынешнего соперника. Команда вряд ли покинет элитный дивизион, но хочет закончить сезон как можно лучше и постарается переиграть «Удинезе», который показывает неудовлетворительные результаты в последние две-три недели.

28 апреля «Кальяри» на выезде обыграл «Верону» (2:0), а 23 числа команда проиграла на своем поле «Фиорентине» (1:2).

«Удинезе»

«Удинезе» прервал серию поражений в чемпионате Италии, но не смог победить, чего так ждут болельщики уже несколько туров. Команда идет на 12 месте с 41 баллом и просто доигрывает сезон, однако результаты оставляют желать лучшего. В выездной игре с «Кальяри» у гостей определенно будут шансы добиться победы и прервать целый ряд неудачных поединков за последнее время.

28 апреля «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а 23 числа команда проиграла на выезде «Торино» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.2

Ничья – 3.15

Победит «Удинезе» – 3.55

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.62

Статистика

«Кальяри» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Удинезе» проиграл уже три последних матча подряд на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда играет на своем поле и наверняка сможет воспользоваться не лучшими выступлениями соперника, чтобы набрать три балла.