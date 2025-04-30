«Лечче» – «Наполи»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Наполи», который состоится 3 мая 2025 года

«Лечче»

«Лечче» очень давно не может выиграть в чемпионате Италии и находятся в двух баллах от зоны вылета. Команда располагается на 17 месте с 27 баллами и рискует покинуть Серию А по результатам нынешнего сезона. В домашней встрече с борющимся за чемпионство «Наполи» сложно рассчитывать на набранные баллы, но хозяева приложат для этого все усилия.

27 апреля «Лечче» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), а 19 числа команда крупно уступила на своем поле «Комо» (0:3).

«Наполи»

«Наполи» удалось выбиться в единоличные лидеры Серии А и набрала 74 очка, что больше на три пункта чем у «Интера». Команда под руководством Антонио Конте стремится к чемпионству и не видит другого результата в этой встрече кроме победы. Потеря очков очень сильно может повлиять на финише через несколько недель.

27 апреля «Наполи» обыграл на своем поле «Торино» (2:0), а 19 числа на выезде обыграл «Монцу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 6.8

Ничья – 4.1

Победит «Наполи» – 1.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Наполи» проиграл один из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Лечче» проиграл шесть из десяти домашних поединков за последнее время

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Лечче» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Гости гораздо сильнее и мотивированнее нынешнего «Лечче» и наверняка одержат победу и наберу три балла.