Неутомимая молния и главный модник футбола. Кунде пожертвовал комфортом ради «Барселоны»

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сегодня, 19:55

Великолепная работа на фланге.

Ответил на троллинг напарников с «Реалом»

Футболисты «Барселоны» сбрасывали в клубный час нарезки с промахами и неудачными действиями Кунде в атаке. Над французом потешались, поскольку в жизни он скромный парень. Пусть не вводят в заблуждение необычные наряды, вплоть до современной версии шотландского кильта. Жюль Кунде – серьезный парень. На поле всегда стелется в подкатах. Говорит спокойно. Отлично знает английский язык, хотя смешной французский акцент при нём. Кунде – выносливый боец.

Жюль впечатлил серией – 104 матча за «Барселону» и сборную Франции без пропусков. Лишь недавно Флик дал ему отдохнуть ради свежести в финале Кубка Испании. Ставка сыграла. После победы футболисты «Барселоны» праздновали с родителями. Во времена Месси и Суареса на поле были дети игроков. Напоминание, насколько у Флика молодая команда. В этом сезоне в Ла Лиге у «Барселоны» сыграли 14 человек не старше двадцати трех лет. Конечно, есть и опытные мастера.

Левандовски, Щесны и Мартинес в основе. А рядом их «племянники». Разные поколения, поэтому в «Барселоне» вечно друг друга троллят. Араухо подкалывает Ямаля, Фати и Бальде. Парни выбирают странную одежду и обувь. Но даже Ламина пока не видели в кильте. А вот Кунде – профессиональная модель. Спонсоры «Барселоны» обожают приглашать француза. В перерыве между матчами Кунде занят. Недавно летал в Нью-Йорк, чтобы побегать под дождём в рекламном ролике.

Флик не всегда в восторге от занятости Жюля. Но понимает, что таков мир современного футбола. Француз обожает мужскую моду, у него всегда необычные образы. А вот в атаке раньше играл однообразно – промахивался. Кунде говорит, что даже на тренировках редко забивает. Поэтому Щесны и готовился к контратаке «Реала», когда увидел перехват француза в Эль Класико. Но оказалось, что с паса Модрича попадет даже Кунде. Лука обрезался, а Жюль нанес решающий удар.

У Кунде были прекрасные матчи против «Баварии», «Реала», «Бенфики» и «Боруссии». Также Жюль не бережет силы против середняков. Против «Црвены Звезды» сделал три голевые передачи за вечер в Лиге чемпионов, словно Кунде не бывший центральный защитник, а новый Неймар. Хотя Жюль важен не только у чужих ворот. Готовит атаки Ямаля, позволяет испанцу открываться на правом фланге для ассистов. «Барселона» забила в Ла Лиге на 23 гола больше, чем «Реал».

Французу не стоит покидать «Барселону»

Кунде начали сравнивать с Дани Алвесом. «Барселона» дождалась мощного правого латераля. Ямалю выгодно, что за спиной такой выносливый и быстрый защитник. Но Алвес был ещё тоньше в атаке. С другой стороны, Кунде намного лучше обороняется, чем умел Даниэль. Также высока вероятность, что Жюль умнее, чем легенда «Барселоны». Например, прячет свою американскую девушку, даже не подписаны друг на друга в социальных сетях. Девушка скромная, хотя и ведет блог о моде.

Ещё одна причина, почему Кунде помчался в Нью-Йорк, как только подвернулась возможность? Если пара будет вместе, то лучше им жить в Барселоне. После нынешнего сезона француз заинтересовал богатые клубы. «Арсенал» понимает, что каталонцам нужны будут деньги. Предлагают серьезную сумму за правого защитника. Хотя не только лондонцы интересуются сильным универсальным солдатом. И Кунде допустит ошибку, если бросит Флика и перспективный состав «Барселоны».

Важно держаться за тренера, который тебя понимает. Кунде не был плох в прошлых сезонах, но засиял именно сейчас. Сказывается прогресс Ямаля. Хотя Ламин пока не может играть, как зрелый мастер, его живость помогает Жюлю атаковать. У «Арсенала» впереди крутой Сака. В «Ливерпуле» напарником Кунде стал бы Салах. И вот здесь важно напомнить, что Кунде – центральный защитник. Француз сообщал Хави, что устал работать на правом фланге, ему милее родная позиция.

Но как Пуйоль и Рамос ушли с правого фланга в центре обороны, так Кунде может навсегда перейти на правый край. В истории сборной Франции был центральный защитник, часто игравший справа. Лилиан Тюрам стал чемпионом мира и Европы, закрывая правую бровку. За «Барселону» тоже играл. Кунде в силу возраста не застал победу Франции на ЧМ -2018. Зато будет важным звеном в составе Дешама и Зидана на ближайших крупных турнирах. Французам повезло с поколением талантов.

Злой «Интер» станет хорошим испытанием

Парню нравится самовыражаться. Любит модную одежду и эпатажный стиль. У Жюля есть вкус. Все помнят видео и фото, где у него необычные наряды, но у Кунде в гардеробе полно обычных стильных мужских вещей. Кунде, в отличие от Эвра, не просто закупает дорогие шмотки в бутиках. Жюля ценят профессиональные дизайнеры. Но мода – хобби, а работа Жюля – закрывать правый фланг в «Барселоне». В центре его не ждут, зато развивается в новой роли латераля.

Каталонцы сражаются за требл. Осталось не пустить «Реал» на первое место в Ла Лиге. И пройти «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов, чтобы стать ближе к историческому достижению. Кунде важен, ведь Ямалю нужен охранник. Ламин устанет, будет недорабатывать в защите. Тогда Кунде пригодится опыт игры в центре обороны «Севильи». Фанаты «Барселоны» впечатлены, что за 50 млн евро удалось найти молодого, перспективного и многогранного универсала.

Впрочем, Кунде рано сравнивать себя с легендами, вроде Алвеса и Тюрама. Даниэль и Лилиан выигрывали серьезные трофеи. Кунде нужны кубки с «Барселоной» Флика. А дальше примет решение о будущем. Ханси попытается сохранить игрока, если Лапорта не просчитался с финансами. А вечером состояние Кунде проверит «Интер». Овертаймы против «Реала» могут сказаться на действиях каталонцев. Тогда им нужны будут двужильные игроки, вроде Педри и Кунде.

У молодости многих игроков «Барселоны» есть очевидный минус – отсутствие опыта. Каталонцы давно не были в полуфинале Лиги чемпионов. Основа «блаугранас» на ответный матч против «Ливерпуля», тот самый камбэк 4:0, на сто процентов отличается от старта Флика. Тер Штеген выбыл из-за травмы, а Месси и компания ушли. «Интер» встретит совершенно другую команду. Молодую, дерзкую и без опытного Левандовски, ведь у Роберта травма. Зато с бойцом Кунде.

Жюлю и Ямалю надо остановить Аугусто и напрячь Зоммера. Важно учесть, что команда Индзаги проиграла важные матчи в Италии. Вылетели из Кубка страны от «Милана». Уступили 3:0, не реализовали свои моменты. В матче с «Ромой» были претензии к арбитру, но не забили и тоже проиграли, как и «Болонье». У «Наполи» появился шанс на титул, а у «Интера» приоритетные поединки против «Барселоны». Будет интересно, миланцы умеют огрызаться и держать удар.