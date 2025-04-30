«Зенит» впервые за много лет массово подвели лидеры и звёзды. Застой накануне противостояний с ЦСКА

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сегодня, 12:02

Плох даже опытный капитан.

В текущем сезоне у «Зенита» точно можно похвалить голкипера Латышонка. Евгений впервые на новом уровне и в другой команде. Но вратарь выручал на старте сезона. Сейчас работает не настолько ярко, зато редко подводит. Также нужно похвалить за работу над собой Мантуана. Густаво не доверяли. Всю зиму ходили вокруг да около дорого бразильца Уэсли. Но отказались от трансфера, а вингер продолжил играть справа в защите. Без мяча Мантуан ошибался. Зато играет ярче, чем Дуглас Сантос, само по себе комплимент. А ещё два героя в атаке. Аргентинский форвард Гонду и бразильский вингер Энрике понравились в лучших весенних матчах. Но даже к ним есть вопросы, поскольку нет стабильного включения в атаке. Когда идёт игра – забивают, а не получается – не будет волевого перевоплощения по ходу матча. Всегда нужно обвинять тренерский штаб «Зенита», когда столько футболистов в плохом состоянии. Семак и ассистенты неправильно провели сборы. Фаворит не выносит всех с запасом. «Химки» не разгромили, «Динамо» не победили. Но нельзя снимать ответственность с футболистов. Даже самые опытные люди, вроде Сантоса и Барриоса, плохо подготовились к решающему отрезку сезона. Пусть класс у них всех высокий для РПЛ , а ЦСКА вечером будет сложно, ещё посмотрим на командную скорость «армейцев». У «Спартака» и «Динамо» отрезками получилось погонять «Зенит». А ЦСКА сыграет против команды, где подводят даже легенды клуба.

Дуглас Сантос давно так плохо не играл

Сантос никогда не был настолько пассивным и бесполезным в футболке «Зенита». Мастер его класса не падает в грязь лицом, как худшие левые защитники РПЛ . Но «Реал» точно не рассматривает бразильца на замену Менди. Не быть Сантосу наследником Марсело и Роберто Карлоса. У сборной Бразилии будет новый главный тренер. Он точно оценит бразильцев из «Зенита». Сантос зря сбавил именно сейчас. Мог зацепиться за место в заявке. Дуглас очень плох. Возможно, сказываются первые признаки старения – Сантосу уже 31 год.

Барриос потерял интерес к играм за «Зенит»

Плохо, что «Зенит» подружился с агентами своих легионеров. Если бы посредники работали на футболистов, то Клаудиньо уехал бы в Италию или Испанию, а не в Катар. Если бы у Барриоса был агент, который заботится об игроке, то Вильмар давно играл бы за клуб из Лиги чемпионов. Сейчас даже в составе «Ноттингем Форест» появился путь в еврокубки. «Лесники» интересовались колумбийцем. В сборной накануне чемпионата мира Барриос не играет. А в «Зените» в паре с Венделом и самостоятельно слишком часто начал разочаровывать.

Кассьерра не справился с классическим тестом

Форвард после успеха или сохраняет уровень, или падает. Игра Дугласа и Барриоса была фундаментом «Зенита», а удачные действия Кассьерры стали словно дизайном интерьера. Могли забивать другие футболисты, но голевые моменты реализовывал именно колумбиец. Теперь Джон Кордоба из «Краснодара» в основе национальной команды, а Кассьерра на лавке в «Зените». Когда лучший снайпер РПЛ прошлого сезона появляется на поле, то Семак разочарованно кивает головой. Матео огорчил поклонников «Зенита», сильно скатился.

Мостовой часто уступает нестабильному Педро

Хотя уроженец Сан-Паулу стал отцом, Педро всего 19 лет. Недавно учился в школе. А теперь Педро оставляет на скамейке опытного Мостового. Андрей в прошлом выдавал крутые отрезки в «Зените». Мостовой забивал важные мячи, смещаясь на ударные позиции с левого фланга. Пусть команда работает по схеме, где Андрею есть место, действия вингера не вдохновляют тренерский штаб. Готовый на сто процентов Мостовой стал бы лидером атаки такого «Зенита». Андрей точно не второй Аршавин. И, разумеется, не второй Данни.

Глушенков чаще говорит, чем приносит победы

Игрок набросился на Семака через прессу. Глушенков недоволен позицией в «Зените». Хочет играть свободного художника. Сергей Богданович дал Максиму волю, а в ответ получил сумбурную работу, плохую игру в прессинге и невнятные решения. Глушенков на треть не так хорош, как в первых матча за «Зенит». Результат – чемпионы теряют очки. Сегодня играть против опасного ЦСКА . Николич наладил игру на сборах, а Семак до сих пор ищет для Глушенкова идеальную роль на поле. Характер Максима не помогает, иногда токсичен.

Нино не стал лидером линии обороны команды

Со времён Ловрена и Ракицкого «Зениту» не хватает характерных игроков в центре обороны. Родригао быстро скис. Алип спёкся. Сейчас казахстанский футболист уступает Эраковичу. Сербу тренер Семак не очень доверяет. Страхинья допускал ошибки. Лидером в центре обороны должен был стать Нино. Достаточно сравнить игру бразильца с работой бешеного Виллиана Роши из ЦСКА , чтобы увидеть разницу. Нино словно наивный хозяин штрафной площади, который сам пригласил в гости вампиров в лице нападающих соперников.

Соболев стал разочарованием в атаке «Зенита»

Десять миллионов евро плюс зарплата. За такие деньги надо играть намного лучше. Если не так полезно, как аргентинец Гонду, то хотя бы результативно выходить на замену. Старичок Дзюба смотрится в составе скромного «Акрона» намного лучше, чем Соболев в футболке «Зенита». Его бывший клуб «Спартак», конечно, не станет чемпионом. Но подарок петербуржцам на юбилей тоже запаздывает, ведь теряют очки с такими форвардами как Соболев. Александр несколько раз подыграл напарникам, но вердикт Семака – не тянет на основу.

Маркус Вендел мыслями в Рио-де-Жанейро