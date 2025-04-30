Руководство «Динамо» оценило игру Гладышева

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вчера, 14:02

Генеральный директор «Динамо» похвалил нападающего «бело-голубых» .

Меня впечатляет его игра. Нравится, как он играет. Ярослав прибавил в силовой борьбе, выносливости, самоотдаче. Желаю ему большего развития и большей реализации. Очень перспективный футболист, и сейчас он выходит на очень высокий уровень.

Напомним, Гладышев — воспитанник «Динамо». В текущем сезоне 21-летний правый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.