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Руководство «Динамо» оценило игру Гладышева

вчера, 14:02

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров похвалил нападающего «бело-голубых» Ярослава Гладышева.

Меня впечатляет его игра. Нравится, как он играет. Ярослав прибавил в силовой борьбе, выносливости, самоотдаче. Желаю ему большего развития и большей реализации. Очень перспективный футболист, и сейчас он выходит на очень высокий уровень.

Напомним, Гладышев — воспитанник «Динамо». В текущем сезоне 21-летний правый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее Гладышев был включён в список претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в марте.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:19, ред.
В реализации только не прибавляет. Ну правда зачем, итак лучше Гарсии за 19 лямов из Спартака, полезнее, а ценник наверное раза в три ниже. Ещё и с паспортом
Гость
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