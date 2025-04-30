Руководство «Динамо» оценило игру Гладышева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров похвалил нападающего «бело-голубых» Ярослава Гладышева.
Меня впечатляет его игра. Нравится, как он играет. Ярослав прибавил в силовой борьбе, выносливости, самоотдаче. Желаю ему большего развития и большей реализации. Очень перспективный футболист, и сейчас он выходит на очень высокий уровень.
Напомним, Гладышев — воспитанник «Динамо». В текущем сезоне 21-летний правый вингер сыграл 35 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее Гладышев был включён в список претендентов на приз лучшему игроку РПЛ в марте.