ПСЖ пережил поражение от «Арсенала» прошлой осенью. Нужен реванш в полуфинале Лиги чемпионов

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вчера, 22:25

Футболисты готовы к испытаниям.

«Арсенал» сосредоточен на матчах Лиги чемпионов

– «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и досрочно выиграл АПЛ . Теперь Артета может не думать о будущем очном матче против Слота. Результаты в АПЛ не имеют значения. Зато можно поберечь силы и сосредоточиться на Лиге чемпионов. На выходных «Арсенал» не играл. Их соперник «Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии, а с «орлами» бегали в прошлую среду. Сыграли 2:2, продлили серию без поражений до 12 поединков. Но там много ничьих.

– Проблема Артеты – кадровые потери. Ганский опорник Партей получил по желтой карточке в двух матчах против «Реала» и пропустил первый полуфинал. Хаверц и Жезус, которые играли в нападении «Арсенала», по-прежнему в лазарете. Ключевой бразильский защитник Габриэль не готов вернуться на поле, существенная потеря. Нападающие ПСЖ будут проверять поляка Кивиора, он составил дуэт с французом Салиба. «Канониры» ошибались в защите.

– У «Арсенала» есть кем похвастаться даже без выдающегося центрфорварда и мастера голов после стандартов Габриэля. Выделялся юный латераль Льюис-Скелли. Райс в отличной форме. Мерино могут вернуть в центр поля, а «ложного форварда» попеременно сыграют Троссард и Мартинелли. Сака забил «Реалу», но не разбегался после травмы. Постарается огорчить Мендеша, серьезного соперника из ПСЖ . В матче будет невероятно много крутых дуэлей.

– Первый пункт успеха «Арсенала» – сковать тройку хавбеков ПСЖ . Там невероятно опасные игроки с мячом. А вот вторым номером ПСЖ играет не всегда четко. Они привыкли забирать победу за счет давления. Достаточно качественной работы Райса и Эдегора при игре в пас, а также помощи от Мерино, у которого в испанском паспорте отметка мастера передач, чтобы молодые португальцы и Руис из ПСЖ ощутили дискомфорт. Кто захватит центр поля?

Парижане не пройдут сезон в Лиге 1 без поражений

– Как и ожидалось, ПСЖ не сумел повторить достижение «Арсенала» Венгера. Двадцать один год назад Анри и Вийера подарили фанатам сезон в АПЛ без единой серьезной осечки. Часто играли вничью. На неё рассчитывал Луис Энрике против «Ниццы». Но даже в полностью основном составе ПСЖ впервые уступил в Лиге 1. Настрой сказывается, а Доннарумма провел не лучший поединок. Хотя Джанлуиджи не отправится на лавку, Сафонов вряд ли сыграет в основе в Лондоне.

– ПСЖ играл против «Арсенала» на общем этапе Лиги чемпионов. Уступили чисто и явно 0:2. Тот матч стал невероятно полезным уроком для Луиса Энрике. Испанский наставник признал, что пристально следит за работой Артеты. Ему не нужно пересматривать матчи «Арсенала», поскольку часто оценивает игру англичан. Луис Энрике настаивает, что его команда играла против «Ниццы» хорошо, но соперник реализовал моменты. «Арсенал» тоже так умеет.

– Испанский тренер парижан прав. Против «Ниццы» у ПСЖ было 32 удара по воротам и 13 в створ. Играли классно, но повторилась история матча против «Ливерпуля». Отсутствие хладнокровности у чужих ворот – давняя проблема ПСЖ . Нет наглых «девяток», как Ибрагимович и Кавани. Зато Кварацхелия, Дембеле и Дуэ работают не хуже, чем Мбаппе, Неймар и Месси. Нынешний ПСЖ самый приятный вариант детища катарских шейхов за всю историю.

– Честно говоря, «Арсенал» и ПСЖ в равной мере заслужили проход в финал Лиги чемпионов. В отличие от пары «Барселоны» и «Интера», здесь нет победителей данного турнира. Один из клубов может переписать историю. «Арсенал» проделал большую работу над ошибками под руководством Артеты. В этом сезоне они отказались от атакующей игры в пользу результата, но просчитались в АПЛ . А вот ПСЖ неожиданно рванул в новом календарном году.

Впереди непредсказуемая битвы льда и пламени

– «Арсенал» без центрального форварда. ПСЖ без центрального форварда. У лондонцев были очень сильные матчи в защите. А вот ПСЖ даже во Франции умудрялся часто пропускать. На общем этапе Лиги чемпионов Артета оказался на третьей строчке и пропустил три мяча. ПСЖ приземлился на пятнадцатом месте, допустили 9 ошибок в защите. В ответном матче против «Астон Виллы» пропустили трижды. И «Ливерпуль» в Париже затолкал им один гол.

– Зато в атаке ПСЖ работает шикарно. В домашнем матче против «Астон Виллы» собрали 29 ударов, из которых Мартинес встретил 10. Победа 3:1 позволила избежать овертайма в Бирмингеме. Но заметно, что в гостях парижане порой действуют не так смело и красиво. Зато в Ливерпуле не просто отыгрались, а заставили защиту Алиссона и самого голкипера снова активно работать. Повезло в серии пенальти. Луис Энрике по крупинкам собирает опыт против англичан.

– «Арсенал» пропустил один гол в двух матчах против «Реала», причем его создал не соперник, а защитник Салиба. «Канониры» постараются снова классно сыграть в обороне против ПСЖ . В первом матче между командами в октябре очень плохо работала тройка хавбеков парижан. Сейчас там есть изменением – Руис играет с Витиньей и Невешем. В таком составе французский клуб переиграл многих серьезных соперников. Но для ПСЖ типичны слабые отрезки.

– Артета надеется, что Доннарумма занервничает, а бывший клуб Микеля – испанец играл за ПСЖ , позволит Сака, Эдегору и Мартинелли развить опасные атаки на родном лондонском стадионе. Дома «Арсенал» не забивал только в трех матчах за сезон. Это были поединки против «Эвертона», «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Против ПСЖ , «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала» стабильно отличались. «Канониры» хороши дома, ПСЖ ждёт многогранное испытание.