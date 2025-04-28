Досрочный финал сезона для «Спартака» и «Динамо». Вылетевший из Кубка отправится к неудачникам

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сегодня, 14:52

Дерби в плей-офф Пути регионов.

Проигравший завершит борьбу за кубок

В отличие от Пути РПЛ , где ЦСКА и «Зенит» получат два матча для определения участника будущего Суперфинала, в Пути РПЛ , куда попали «Спартак» и «Динамо», всего один поединок. Дальше победитель в дерби сыграет против лучшей команды в связке «Ростова» и «Локомотива». «Динамо» уступило на прошлой стадии ЦСКА . И получили ещё один шанс оказаться в финале. Несколько лет назад играли против «Спартака» в финале Кубка, но уступили 1:2. Фомин помнит, как не реализовал пенальти в концовке, не сумел сравнять счет.

«Динамо» точно не назвать везучей командой. Теперь их тренирует не Сандро Шварц, как три года назад, а Марцел Личка. В составе мало участников того финала против «Спартака». Но плохая реализация моментов в решающий момент осталась темным попутчиком «Динамо». Без Тюкавина находят свои промахи Гладышев, Бителло и Карраскаль. Поскольку «Спартак» обозлился после неудач в РПЛ , где уступил на выходных ЦСКА и терял очки до этого, то для Станковича сражение с «Динамо» – определяющее испытание.

Накопились вопросы к тренерам двух клубов. Личку чаще спрашивают о состоянии обороны, где вечно кто-то выпадает из игры. А Станковича волнует атака «Спартака». Нападающих много. Номинально они сильные, а играют ужасно. Угальде и Гарсия в плохой форме. Маркиньос мало забивает. Бонгонда иногда радует у чужих ворот, но Тео появляется и исчезает в случайном порядке, на него нельзя положиться. Голевой запал хавбека Мартинса на время иссяк, но обороне «Динамо» лучше присматривать за ловким Кристофером.

Дерби может испортить давление результата. Команды понимают, что проигравший автоматически попадет в список неудачников сезона. «Спартак» потратил много денег на новичков, а может ничего не выиграть. Даже не сыграют в финале, где год назад была «Балтика». У «Динамо» ниже расходы на новых футболистов, но есть классные исполнители. Раз не сумели дважды подряд повоевать за победу в РПЛ , как делает «Краснодар», то надо хотя бы выйти в ещё один финал Кубка. У «Динамо» нет трофеев с 1995 года, пора включиться.

«Спартак» чаще побеждает в новых дерби

«Динамо» важно пройти «Спартак», но нельзя будет расслабиться после этого. Недавно Личка проигрывал «Ростову» по игре в РПЛ , столичный клуб спас гол Фомина в концовке выездного матча. Также «Динамо» уступило «Локомотиву». Хотя «железнодорожники» в плохой форме, могут собраться на дерби. «Спартак» тоже неудобный и опасный соперник для «Динамо». В десяти последних дерби у «красно-белых» всего два поражения от «бело-голубых». Последний успех случился как раз в матче Кубка осенью 2023-го.

В составах произошли изменения и настрой будет совершенно другим. «Спартаку» нужно пройти «Динамо», важно зайти в финал Кубка. А там Станковича в любом случае ждёт матч-реванш. Если в «Лужниках» встретят ЦСКА , то надо ответить «армейцам» за свежее поражение в РПЛ . А если снова свидятся с «Зенитом», то после споров об офсайде во время победной атаки «Спартака» фаворит сделает всё, чтобы у Семака появился трофей в коллекции в год столетнего юбилея «Зенита». В Кубке невероятно высокие ставки.

Трофей теперь нужен не «Тосно» и «Балтике», а «Спартаку» и «Динамо». Не будет слабой мотивации, все шесть участников постараются себя показать. «Спартак», напомним, проиграл «Ростову» в Пути РПЛ в плей-офф. Дальше прошли «Акрон» и «Урал» до встречи с «Динамо». А соперник Станковича потратил силы в играх с «Локомотивом» и ЦСКА , причем проводил по два матча. Но в поединке с «Зенитом» на выходных футболисты «Динамо» легко включились после слабого первого тайма и были чуть ближе к победе.

Хотя «Спартак» собрал серию из пяти удачных матчей против соседей – четыре победы и ничья, футболисты и тренер «Динамо» могут учесть ошибки тех встреч. Команда Лички, невзирая на выключение из чемпионской гонки, не играет плохо. В обороне чудят, но даже такие приключения обычно временные. Защитник, который минуту назад «привез», может затем спасти «Динамо». Вот такая у них команда. «Спартак» чаще прямолинейно гнёт линию Станковича и держит мяч. Но иногда давления мало для победы.

Решающий поединок без явного фаворита

В случае грехопадения защитников «Динамо» снова могут много пропустить от «Спартака». Но по командному движению команда Станковича не была круче в последних турах. А если вспомнить форму Гладышева и проходы Карраскаля с Бителло, то расстояние между соперниками сокращается ещё сильнее. Умяров, Пруцев и Мартинс время от времени плохо работали без мяча. А у «Динамо» есть Фомин, Глебов и Чавес, которые готовят атакующим хавбекам пространство. У «Динамо» крутая голевая серия.

Впрочем, будущие соперники – команды с нереализованным потенциалом. В дерби возможен любой сценарий. От безвкусной возни с ничьей 0:0 до разгрома в любую сторону. Проблема в том, что у команд сильные и нестабильные игроки. У «Спартака» один понятный футболист, который редко падает ниже своего уровня – Эсекьель Барко. Но у него были скверные матчи весной. Может не забить пенальти в решающий момент. Такое тоже бывало. У «Динамо» никто не стабилен настолько, но хорош Бителло.

Без бразильца атакующие порывы москвичей затухают. Техничный мастер последнего паса выпадал в серии важных игр, а потом успешно возвращался. Ситуативные герои на коротких отрезках, как хавбек Мартинс у «Спартака» и форвард Гладышев у «Динамо», не провели весь сезон на одном уровне. А вот новый правый защитник Касерес выдал серию успешных матчей. У «Спартака» очень старается вингер Маркиньос. При этом оба этих игрока легко могут допустить явную ошибку при обороне.