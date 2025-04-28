Ключевые задачи нового тренера «Реала». Мадридцы обречены на страдания перед триумфами

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вчера, 19:31

Анчелотти готов к уходу.

Клопп не спешит возвращаться в большой футбол. Видит состояние «Реала». Это не его клуб по духу, Юргену точно ближе такие проекты, как «Боруссия», «Ливерпуль» и «Барселона». Но «Реалу» нужен новый тренер. Перес не оставит Анчелотти. Похоже, Карло сдался бразильцам. После многолетних уговоров итальянец вроде бы послушал жену и футболистов «селесао», которые упрашивали Мистера возглавить ослабевшую команду. Анчелотти будет жить в Рио-де-Жанейро, а «Реал» может пригласить временного тренера. После чего последует сделка с новым главным наставником. Независимо от имени, у этого человека много серьезных испытаний.

Наладить дисциплину

Поведение, длинный язык, провокации, лишние фолы и радостное участие в истериках Переса – всё это надо запретить. Сам факт, что у «Реала» не нашлось авторитетного человека, который убедил бы президента клуба не устраивать цирк после «Золотого мяча» Родри и не трогать на днях арбитров финала Кубка Испании, говорит о дефиците именно дисциплины. Раньше были взрослые лидеры. Сейчас Модрич пытается поставить напарников на место, но Лука постарел. А Вальверде не настолько авторитетный капитан. Без дисциплины «Реал» не выиграет Клубный ЧМ летом и последующие испанские трофеи. О финалах Лиги чемпионов тоже придется забыть.

Закрыть вопрос с Вини

Тренер должен сказать Пересу, что делать с Винисиусом. Если бразилец остается, но нужно согласие Мбаппе на игру в центре атаки. Не самая любимая позиция Килиана. А если Винисиуса продадут летом, то потребуется центральный нападающий. Холанд из «Манчестер Сити» – приоритетная цель, но есть альтернативные варианты. Вдруг окажется, что «Реалу» подходит Дьёкереш? Шведский голевой монстр из «Спортинга» легко может оказаться не столько новым Бензема, как новым Суаресом в Ла Лиге. Только в составе «Реала», а не «Барселоны» с «Атлетико». И с Родриго придется серьезно поговорить. Доверять или продать – выберет тренер.

Переубедить Переса

Флорентино понимает, что в мире может нагрянуть финансовый кризис из-за действий новой администрации президента США . Торговые войны не приводят к процветанию, а тарифы завели в страшную рецессию сто лет назад. Перес как человек из мира строительства первым чувствует землетрясение на экономической земле. Его ручные репортеры запустили слушок, что «Реал» может отказаться от больших сделок летом. Дело не в отмене концертов на «Сантьяго Бернабеу» из-за жалоб соседей на шум. Мероприятия приносили деньги, но не сотни миллионов евро. Дело в упрямстве Переса. Новому тренеру важно убедить президента одобрить важные трансферы.

Вернуться к прессингу

Во времена Каземиро, Крооса и молодого Модрича «сливочные» четко держали удар. Ошибок в обороне хватало, но страховали голкиперы. Теперь нет участка поля, где «Реал» грамотно прессингует. В прошлом сезоне у чемпионов Испании были проблемы с командным отбором мяча. Тогда повезло с кризисом у «Барселоны» Хави. Сейчас Флик прессингует высоко и опережает Анчелотти в чемпионате. «Реал» не сделал шаг вперед после прошлогоднего слабого сезона по командной работе. Тогда собрались в Лиге чемпионов. Теперь с Мбаппе на одного ленивого человека в отборе больше. Винисиус сбавил, нового Крооса для баланса в опорной зоне не нашли.

Подписать латералей

Александер-Арнольд переходит в «Реал». В лучшем случае усиление атаки и потакание Беллингему, который просил подписать друга. Также команде нужен крутой левый защитник. Можно связаться с португальцем Мендешем из состава ПСЖ , его знает Мбаппе. Молодой и перспективный левый защитник. Хотя будут другие варианты. Интересно следить за поисками нового Роберто Карлоса. Или нового Марсело. Левые защитники имели вес в «Реале». А если Винисиуса отдадут и Мбаппе перейдет на родной левый фланг, то ему нужен подходящий напарник. Пока «Реал» не определился с кандидатом после отказа Дэвиса. Альфонсо решил остаться в «Баварии».

Выбрать третьего хавбека

У «Реала» есть Вальверде и Беллингем, но нужен опорник. Тчуамени и Камавинга на этой позиции не впечатлили. Французы могут покинуть команду или остаться за пределами нового основного треугольника в центре. «Реал» не вернется к высококлассному футболу без молодого Каземиро. Поэтому говорят о звездах уровня Родри из «Манчестер Сити» и Энцо из «Челси». Но, во-первых, Гвардиола и Мареска не хотят отпускать таких игроков в «Реал». Во-вторых, какой будет форма Родри после травмы? Хватит ли Энцо Фернандесу стабильности и грамотности, чтобы связать игру мощного «Реала»? Это ведь не «Челси» с молодыми футболистами на поле.

Обновить штаб аналитиков

После финала Кубка Испании обратили внимание на разный подход клубов к анализу ситуации. На трибунах сидели четыре аналитика «Барселоны». Синхронно работали на тренерский штаб и помогали ассистентам Флика получить полезную информацию о состоянии игроков через датчики и о тактике «Реала». Анчелотти, если верить информации мадридских репортеров, просил Переса дать денег на расширение штаба аналитиков клуба. Получил отказ. За «Мадрид» в финале играли лишь два парня с ноутбуками. Конечно, анализ сам по себе не дарит победы. Но подсказки бывают полезными. Артета благодарил Гвардиолу – подсказал, что делать против «Реала».

Помочь Куртуа и Рюдигеру

Антонио бесится и может получить дисквалификацию за свою проделку в финале Кубка Испании. Играет Рюдигер не очень круто, атаки «Арсенала» не остановил. Будет жаловаться на напарников. Карвахаль, Милитао и Альба, если бы всегда выхолили в основе, помогали немцу сильнее, чем Васкес, Асенсио и Менди. У француза тоже спорный сезон. Чтобы помочь наладить игру «Реала» в обороне, снова нужно выходить на трансферный рынок. Можно обратить внимание на старого знакомого Мбаппе. Килиан учился в футбольной школе с Салиба. Хотя Вильям не всегда был лучшим защитником «Арсенала» в сезоне – Габриэль тоже радовал, француз перспективен.

Добавить тактические изыски

У Анчелотти за весь сезон одна интересная фишка – согнал всех звезд на левый фланг. Это решение Давиде Анчелотти. Сын тренера хочет попробовать себя в роли главного в ближайшее время. Впрочем, насыщение одной зоны имеет минусы. Мбаппе ходил на левый край, мешая Беллингему и Винисиусу. Левый латераль «Реала» тоже не приносил пользы в атаке, как приносит правый латераль «Барселоны» Кунде. Новому тренеру «Реала» надо хорошенько оценить все многочисленные минусы тактики Анчелотти образца сложного сезона. В принципе, ещё в прошлом году были тренерские проколы, но победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов отложила реформы на год.