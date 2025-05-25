«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1748167091

вчера, 12:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Брентфорд», который состоится 25 мая 2025 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в начале сезона был аутсайдером АПЛ , но со временем команда начала показывать стабильные результаты, которые практически гарантировали место в АПЛ задолго до конца сезона. На данный момент «Вулверхэмптон» идет на 14 месте с 41 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта, поэтому выше уже не поднимется, но может опуститься на 1-2 позиции вниз при определенных раскладах.

20 мая «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:4), а десятого числа уступил уже на своем поел «Брайтону» (0:2).

«Брентфорд»

«Брентфорд» не хватал звезд с неба в этом сезоне, но никогда не подвергал себя угрозе вылета из АПЛ . Сейчас клуб идет на девятом месте с 55 баллами и наверняка не поднимется выше в турнирной таблице. В худшем случае коллектив может потерять три позиции при своем поражении и победах конкурентов, однако это практически не повлияет на настроение и глобальное положение команды в АПЛ .

18 мая «Брентфорд» проиграл на своем поле Фулхэму» (2:3), а 10 числа минимально обыграл на выезде «Ипсвич» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 3.2

Ничья – 3.85

Победит «Брентфорд» – 2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей –2.55

Статистика

«Брентфорд» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами, а победит более удачливый соперник.