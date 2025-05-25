Сантос: «Отсутствие трофеев у „Зенита“ в этом сезоне — не провал»

Защитник «Зенита» не считает этот сезон провальным для клуба.

Является ли провалом для клуба сезон без трофеев? Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал. Мы должны всё обдумать, очистить наш разум. Мы вернёмся, будем более сильными и снова станем чемпионами.