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Сантос: «Отсутствие трофеев у „Зенита“ в этом сезоне — не провал»

25 мая 2025, 10:50

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не считает этот сезон провальным для клуба.

Является ли провалом для клуба сезон без трофеев? Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал. Мы должны всё обдумать, очистить наш разум. Мы вернёмся, будем более сильными и снова станем чемпионами.

При этом одноклубник Сантоса Вильмар Барриос в своём интервью отмечал, что у «Зенита» не было позитивных моментов в этом сезоне.

«Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив первую строчку «Краснодару»

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Все комментарии
альсато
альсато
25 мая в 12:29
Провал был у Остапа Бендера, и даже не тот, на который он собирал, и с членов профсоюзов, и с правоохранительных органов))))..в данном же случаи (как я считаю) подвела самоуверенность)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 мая в 11:56, ред.
    Диванный профи
    Диванный профи
    25 мая в 11:29, ред.
    Проблема в не в трофее, а в убогом футболе, который невозможно смотреть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    25 мая в 11:18
    Он просто русский плохо знает. Это не провал. Это начало конца ко всеобщей радости!
    lotsman
    lotsman
    25 мая в 11:13
    Конечно не провал. Шесть лет подряд чемпионы, надо и отдохнуть, перезагрузку сделать. Да и не на последнем месте, серебряный юбилей получился.)
    Шуnя771
    Шуnя771
    25 мая в 11:05
    Что может быть хуже в юбилейный год?)
    Только замена крыши на зенитовском стадионе...))
    viv
    viv
    25 мая в 10:57
    Это не провал- это катастрофа в юбилейный год!
    Гость
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