«Картахена» – «Мирандес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Картахена» – «Мирандес», который состоится 1 июня 2025 года.

«Картахена»

«Картахена» стала худшей командой Сегунды по итогам нынешнего сезона и теперь сыграет заключительный тур без особой мотивации. Команда набрала 23 балла и уступает даже ближайшему сопернику на семь пунктов. В игре с «Мирандес» у хозяев будут шансы помешать сопернику в его борьбе за места в плей-офф, однако шансов на это очень мало, учитывая выступления по ходу сезона.

25 мая «Картахена» проиграла на выезде «Спортингу» Хихон (2:3), а 17 числа команда на своем поле переиграла «Тенерифе» (1:0).

«Мирандес»

Команда идет в зоне плей-офф Сегунды и даже имеет шансы при определенных раскладах на второе место по итогам 42 туров. В активе «Мирандес» 72 балла, что на два пункта меньше, чем у «Эльче». Если конкурент проиграет, то гостям нужна победа, но есть еще конкурент в лице «Реал» Овьедо. В любом случае гости настраиваются набрать максимум очков и дальше будут исходить из ситуации.

25 мая «Мирандес» не смог обыграть на своем поле «Альмерию» (0:0), а 19 числа на выезде одолел «Кордобу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Картахена» — 14

Ничья – 6.3

Победит «Мирандес» – 1.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.58

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Картахена» проиграла шесть из десяти последних поединков в чемпионате

«Мирандес» не проигрывает уже шесть матчей подряд в Сегунде

Пять из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мирандес» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что гости завладеют преимуществом и довольно быстро смогут открыть счет, в итоге победив в первом тайме встречи.