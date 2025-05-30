«Кордоба» – «Альбасете»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Кордоба» – «Альбасете», который состоится 1 июня 2025 года.

«Кордоба»

«Кордоба» не впечатлила результатами в этом сезоне, но давно обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив идет на 13 месте с 54 баллами и отстает на три пункта от «Альбасете». Команда не имеет серьезных задач на последний тур, но постарается порадовать болельщиков победой и сравняться по очкам с соперником, чтоб было бы хорошим завершением сезона.

25 мая «Кордоба» крупно проиграла на выезде «Эйбару» (1:4), а 19 числа на своем поле уступила «Мирандесу» (1:2).

«Альбасете»

«Альбасете» имеет примерно похожую ситуацию на «Кордобу», но опережает нынешнего соперника на три пункта. Коллектив давно не преследует серьезных турнирных задач и доигрывает сезон. Тем не менее, никто не хочет заканчивать чемпионат поражением, поэтому легкая мотивация у гостей для достижения результата все-таки может появиться.

25 мая «Альбасете» обыграл на своем поле «Ферроль» (2:0), а 16 числа команда проиграла на выезде «Леванте» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кордоба» – 1.6

Ничья – 4

Победит «Альбасете» – 5.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

Пять последних матчей «Кордобы» завершились исходом «обе забьют»

«Альбасете» проиграл на выезде пять из десяти последних встреч

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Кордобы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом матче и одержать победу в 1-2 мяча.