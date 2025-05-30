«Цинциннати» – «ДС Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Цинциннати» – «ДС Юнайтед», который состоится 1 июня 2025 года.

«Цинциннати»

Команда продолжает погоню за лидером восточной конференции и на данный момент отстает от него на два пункта. «Цинциннати» набрал 30 баллов и в свою очередь также опережает двух соперников на два пункта. В случае домашней победы над одним из аутсайдеров, хозяева не только сохранят свою позицию, но и будут иметь шансы возглавить турнирную таблицу.

29 мая «Цинциннати» сыграл вничью с «Далласом» (3:3), а 26 числа на выезде уступил «Атланте» (2:4).

«ДС Юнайтед»

«ДС Юнайтед» неудачно начал новый сезон и сейчас находится внизу турнирной таблицы. Коллектив набрал 15 очков и располагается на 13 месте, отставая от «Атланты» на два пункта. Сложно представить, за счет чего у гостей будут шансы добиться победы и сократить расстояние от прямых конкурентов. Матч будет сложным и непредсказуемым, но должен порадовать зрителей и не оставить их равнодушными от просмотра.

29 мая «ДС Юнайтед» сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1), а 25 числа на своем поле проиграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цинциннати» – 1.5

Ничья – 4.6

Победит «ДС Юнайтед» – 5.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Цинциннати» завершились исходом «обе забьют»

«ДС Юнайтед» проиграл пять из шести последних выездных поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Цинциннати», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что один из лидеров восточной конференции не будет иметь проблем с результатом и одержит домашнюю победу.