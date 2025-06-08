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вчера, 12:32

Главным тренером команды был назначен Фридель Рауш, который начал работу с клубом в январе 1979 года.Команда провела множество подготовительных игр к сезону , включая матчи против французского «Сент-Этьена» (поражение 1:2), австрийского ЅΚVÖЁЅТ Линц (поражение 1:2) и сборной Израиля (победа 3:1). Особо выделялся разгром «ШпФгг Лам» со счетом 16:1, где отличились практически все полевые игроки.

Состав команды

В сезоне 1979/80 в составе «Айнтрахта» играли 24 игрока. Основными вратарями были Клаус Функ и Юрген Паль. В обороне выступали легендарный Карл-Хайнц Кёрбель, австриец Бруно Пеццай, Вилли Нойбергер и Хорст Эрмантраут.Центр поля составляли опытные Юрген Грабовски, Бернд Никкель, Вернер Лорант и Норберт Нахтвайх. В атаке играли звезды команды — чемпион мира Бернд Хёльценбайн, южнокорейский форвард Чха Бом Гын, а также Рональд Борхерс и Харальд Каргер.Особого внимания заслуживает Чха Бом Гын, который присоединился к клубу в 1979 году и впоследствии был признан лучшим футболистом Азии XX века.В этом сезоне он провел 31 матч в Бундеслиге и забил 12 голов.

Выступление в Бундеслиге

Турнирное положение

В чемпионате Германии 1979/80 «Айнтрахт Франкфурт» занял 9-е место из 18 команд. Команда провела 34 матча: 15 побед, 2 ничьи и 17 поражений, забив 65 голов и пропустив 61. С 32 очками франкфуртцы финишировали в середине таблицы.Чемпионом стала мюнхенская «Бавария» с 50 очками, опередив «Гамбург» (48 очков) и «Кайзерслаутерн» с «Штутгартом» (по 41 очку). «Айнтрахт» набрал на 18 очков меньше чемпиона.

Ключевые матчи сезона

Сезон начался неудачно — домашним поражением от дортмундской «Боруссии» 0:1. Однако уже во втором туре команда одержала важную гостевую победу над «Фортуной Дюссельдорф» 3:1.Одним из самых запоминающихся матчей стала победа над «Баварией» 3:2 дома 20 октября 1979 года. Также яркой была победа над «МСВ Дуйсбург» 6:0, где команда продемонстрировала свой атакующий потенциал.В знаковом матче 15 марта 1980 года «Айнтрахт» разгромил «Боруссию Мёнхенгладбах» 5:2, что стало прощальным матчем легендарного Юргена Грабовски. Этот матч оказался символичным, учитывая, что именно «Боруссия» стала соперником в финале Кубка УЕФА .

Кубок ФРГ

В Кубке Германии «Айнтрахт» дошел до 1/8 финала. В первом раунде команда разгромила «БСК Нойгаблонц» 6:1, во втором раунде обыграла «Фрайбургер ФК » 4:1. В третьем раунде франкфуртцы победили «Вальдхоф Мангейм» 2:0.Путь в Кубке завершился в 1/8 финала поражением от «Штутгарта» 2:3, несмотря на то, что «Айнтрахт» вел 2:0. Этот матч состоялся 16 февраля 1980 года.

Триумф в Кубке УЕФА

Путь к финалу

Главным достижением сезона стала победа в Кубке УЕФА — первом европейском трофее в истории клуба. Турнир 1979/80 был примечателен доминированием западногерманских команд — все четыре полуфиналиста представляли ФРГ . В первом раунде «Айнтрахт» встретился с шотландским «Абердином». Первый матч в Шотландии завершился вничью 1:1, а дома франкфуртцы победили 1:0, проходя дальше.Во втором раунде соперником стало румынское «Динамо Бухарест». После поражения в гостях 0:2 казалось, что европейский путь закончен, но дома «Айнтрахт» совершил чудо, выиграв 3:0 в дополнительное время.В 1/8 финала франкфуртцы разгромили голландский «Фейеноорд» 4:1 дома, а поражение 0:1 в Роттердаме не помешало пройти дальше. В четвертьфинале соперником была чехословацкая «Збройовка Брно» — победа 4:1 дома и поражение 2:3 в гостях обеспечили проход.

Драматический полуфинал

Полуфинал против мюнхенской «Баварии» стал одним из самых драматичных в истории клуба. После поражения 0:2 в первом матче шансы казались минимальными. Однако 22 апреля 1980 года во Франкфурте произошло чудо — «Айнтрахт» выиграл 5:1 в дополнительное время, прошел в финал с общим счетом 5:3.

Финал против «Боруссии Мёнхенгладбах»

Финал Кубка УЕФА 1980 года стал первым чисто немецким финалом в истории турнира. Соперником стала «Боруссия Мёнхенгладбах» — действующий обладатель трофея.Первый матч 7 мая 1980 года в Мёнхенгладбахе завершился поражением «Айнтрахта» 2:3. Голы забили Харальд Каргер (37') и Бернд Хёльценбайн (71'), но этого оказалось недостаточно. У соперника отличились Кулик дважды (44', 88') и Маттеус (76').Ответный матч 21 мая 1980 года на «Вальдштадионе» во Франкфурте собрал 59 000 зрителей. Долгое время счет оставался 0:0, но на 81-й минуте произошло чудо. Тренер Фридель Рауш на 77-й минуте выпустил на замену 19-летнего Фреда Шауба вместо Норберта Нахтвайха.Всего через четыре минуты после выхода на поле Шауб забил единственный гол матча, принеся «Айнтрахту» первый европейский трофей. По сумме двух матчей счет был 3:3, но «Айнтрахт» победил по правилу гола на выезде.

Статистика и достижения

Лучшими бомбардирами команды в Бундеслиге стали Чха Бом Кын (12 голов), Бернд Хёльценбайн (11 голов) и Харальд Каргер (9 голов). В общей статистике всех турниров Чха Бом Гын забил 15 голов, Хёльценбайн — 19 голов.Карл-Хайнц Кёрбель провел 32 матча в Бундеслиге, продолжая свой путь к рекорду по количеству игр в немецкой лиге. Всего в карьере он провел 602 матча в Бундеслиге.

Напоследок

К сожалению, герой финала Фред Шауб трагически погиб в автокатастрофе в 2003 году в возрасте 42 лет. Однако его имя и достижение команды 1980 года остались бессмертными в истории клуба...