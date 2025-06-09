Латвия – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Латвия – Албания, который состоится 10 июня 2025 года.

Латвия

Сборная Латвии очень давно не выступала на крупных турнирах и к этой квалификации уже есть большие вопросы. Команда находится на третьем месте с тремя баллами, но впереди матчи с прямыми конкурентами за выходи из группы, в которой коллектив откровенно выглядит самым слабым звеном. Без победы над Албанией на своем поле, шансы у латышских футболистов станут еще меньше.

7 июня Латвия не определила победителя в товарищеской игре с Азербайджаном (0:0), а 24 марта крупно проиграла на выезде Англии (0:3).

Албания

Албания также не блещет результатами, ведь четыре балла за три тура не являются хорошим результатом, учитывая, что многие соперники сыграли меньшее количество игр. Вряд ли коллективу удастся побороться за первое место с Англией, но за вторую строчку с Сербией шансы будут, особенно если гости одолеют в предстоящей игре сопротивление Латвии.

7 июня Албания не смогла переиграть на своем поле Сербию (0:0), а 24 марта без особых проблем справилась с Андоррой (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Латвия – 5.5

Ничья – 3.7

Победит Албания – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.63

Статистика

Албания выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Латвия проиграла пять из десяти последних домашних поединков

Все четыре поединка между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Албании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что гости в этот раз смогут избежать ничейной участи и добиться важнейших трех пунктов в свою копилку в турнирной таблице.