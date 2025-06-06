Игрок «Сочи» Бурмистров завершил карьеру

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вчера, 11:30

Полузащитник клуба «Сочи» завершает карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сочинцев в своём телеграм-канале.

Рекордсмен «Сочи» по количеству сыгранных матчей Никита Бурмистров принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Матч с «Пари НН» стал для 35-летнего полузащитника последним в нашей футболке.

Игрок провёл 11 матчей в прошедшем сезоне во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Напомним, что «Сочи» обыграл в стыковых матчах «Пари НН» и вышел в Премьер-Лигу.