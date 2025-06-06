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Игрок «Сочи» Бурмистров завершил карьеру

вчера, 11:30

Полузащитник клуба «Сочи» Никита Бурмистров завершает карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сочинцев в своём телеграм-канале.

Рекордсмен «Сочи» по количеству сыгранных матчей Никита Бурмистров принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Матч с «Пари НН» стал для 35-летнего полузащитника последним в нашей футболке.

Игрок «Сочи» Бурмистров завершил карьеру

Игрок провёл 11 матчей в прошедшем сезоне во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Напомним, что «Сочи» обыграл в стыковых матчах «Пари НН» и вышел в Премьер-Лигу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:49
бронзовый бюст на Фиште будет уместен
протон
протон
вчера в 11:54
Байкал это всего лишь была игра. Не нужно огрчаться. Тот пользователь знал, с кем идут соревнования. В архивах есть ваши ставки, и мои на тот период. Я бы сказал главным арбитром был shlomo с другого аккаунта -Israfel в скрине указано.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:42
Пора бутсы на гвоздь, до выходного...
А затем с ветеранами на "резинке")
Гость
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