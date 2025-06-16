«Лос-Анджелес» – игрушка богачей из Калифорнии. Ветераны Льорис и Жиру снова встретят «Челси»

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вчера, 12:48

Чемпионы мира против Коула Палмера.

Калифорнийские миллионеры создали свой клуб

Пока чемпион МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» загибается в новом сезоне – идут последними, набрали восемь очков после 18 матчей в Западной конференции, другой клуб главного города Калифорнии «Лос-Анджелес» мечтает повторить успех 2022 года, когда в серии пенальти обыграли соперника из Филадельфии и стали чемпионами. Также команда, за которую теперь болеют звезды Голливуда, дважды была в финалах Лиги чемпионов своего региона. И два раза уступала клубам из Мексики.

А когда провели дополнительный матч за право сыграть на Клубном ЧМ , то «Лос-Анджелес» переиграл мексиканскую «Америку». Команде с чемпионами мира Льорисом и Жиру повезло, ведь дисквалифицировали «Леон». Мексиканцев не пустили на турнир, поскольку клубом владеет Хесус Мартинес, а его «Пачука» тоже на Клубном ЧМ . Нарушили правила ФИФА , хотя чиновников десятилетиями не волновало, что два участника мексиканской высшей лиги в руках отца и сына из «Grupo Pachuca».

В ФК «Лос-Анджелес» акционеры намного известнее, чем у мексиканцев. На трибунах частенько комедийный актер Феррелл. Уилл является большим фанатом спорта в целом, а в Европе он болеет за «Челси». Понятно, почему Льорис и Жиру оказались в Калифорнии. Любимые команды Феррелла сыграют между собой в первом туре на Клубном ЧМ . Также деньги ФК «Лос-Анджелес» выделяют легенда баскетбола Мэджик Джонсон и Миа Хэмм, известная в прошлом американская футболистка.

У клуба 26 совладельцев, а управляет капиталом вьетнамец Генри Нгуен, который в молодости сбежал от коммунистов и построил бизнес в солнечной Калифорнии. Речь об уникальном штате. По экономике они обогнали все страны мира, кроме США , Китая и Германии. ВВП Калифорнии почти в три раза превышает ВВП России, и это без пересчета на душу населения. Денег в Лос-Анджелесе очень много, поэтому не удивляет появление на футбольной карте второго клуба из города ангелов и актеров.

Американские клубы традиционно нестабильные

Чемпион МЛС 2024 года – сезон у них заканчивается в декабре, занимает последнее место в своей конференции. «Интер Майами» с Месси на шестой строчке в новом чемпионате, а недавно был первым. В США нестабильные клубы, что делает их матчи непредсказуемыми. «Лос-Анджелес» давно не проигрывал, но сегодня у тренера Стива Черундоло высокие шансы прервать серию. «Челси» слишком грозный соперник, чтобы пятая команда Западной конференции МЛС смогла их остановить.

Впрочем, Льорис много лет провел в «Тоттенхэме», а Жиру играл за «Арсенал» и «Челси». Ветераны могут подсказать коллегам, что сделать на пути к ничьей против лондонцев. А лидером «Лос-Анджелеса» является тридцатилетний форвард сборной Габона по имени Денис Буанга. Вингер забивает важные мячи и результативнее звезд из Европы – француза Жиру и турка Юндера. Ещё может удивить 19-летний колумбиец Давид Мартинес, а в обороне важен его соотечественник Эдди Сегура.

Впрочем, важно понимать, что эти колумбийцы не из заявки национальной команды, за которую играют Джон Кордоба из «Краснодара» и Хорхе Карраскаль из «Динамо». В Калифорнии привычно много латиноамериканцев – их сейчас активно отлавливает миграционная полиция, что привело к беспорядкам и попытке ввести армию в штат, но конфликты губернатора Ньюсома и президента Трампа не испортят комику Ферреллу вечер футбола между его любимыми клубами из США и Англии.

Сыграют в Атланте – это 3 500 километров от Лос-Анджелеса. Гостят в городе, где живет с женой Миранчук. Клуб Алексея сейчас среди аутсайдеров Восточной конференции, но российский атакующий хавбек в лидерах по оценкам. Как сказано выше, команды в США привычно нестабильные. Недавно «Атланта Юнайтед» выбила команду Месси в плей-офф МЛС , а теперь у них серия неприятных результатов. «Лос-Анджелес» в лучшей форме, но если обыграют Мареску, то это будет сенсацией.

В группе «Челси» удивить может даже клуб из Туниса

Лондонцы – однозначные фавориты в квартете, у них невероятно сильный состав по сравнению с выбором тренеров «Лос-Анджелеса», «Фламенго» и «Эсперанса». А удивить может даже клуб из Туниса. У них много титулов на родине и успешная игра в африканской Лиге чемпионов. «Эсперанс» не так часто забирает престижный континентальный кубок, как египетский «Аль-Ахли», но если эта команда не проиграла Месси, то кто помешает тунисцам удивить позже «Лос-Анджелес»?

Хотя есть скучный вариант развития событий в группе. «Фламенго» с Жоржиньо обыграет «Лос-Анджелес» с Жиру, а результаты в матчах с другими командами бывших игроков «Челси» не будут иметь определяющего значения. Но в первом туре календарь дает бразильцам фору. Звезды, которыми интересуется «Зенит», должны обыграть формального аутсайдера из Туниса, но «Эсперанс» ставит на опытных местных игроков, некоторые из которых раньше выступали в лиге Франции.

Также интересно посмотреть на мотивацию Палмера, Эрнандеса и Кайседо в матчах против таких скромных соперников. Позади сложный английский сезон и победа в еврокубке, поэтому от игроков «Челси» вряд ли стоит требовать свежести. В Лиге конференций Мареска часто использовал ротацию, то есть его команда привычна к переменам в разных звеньях. Группа у лондонцев условно лёгкая, но соперники непривычные. «Лос-Анджелес» среди них точно не самый опасный и грозный.