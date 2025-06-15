«Нужно чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом». Станкович далёк от сказочного рывка «Краснодара»

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вчера, 15:48

Точно не будут фаворитами.

У «Спартака» больше аргументов за чемпионство, чем было у «Краснодара» Мусаева и «Локомотива» Сёмина. Но эти два клуба забирали чемпионский кубок уже после победы Карреры. ЦСКА на отрезке между последним титулом «Спартака» в РПЛ и нынешним днём не был первым, то есть даже опытные в деле собирания трофеев признают – «Зенит» тяжело сдвинуть с трона. У клуба Галицкого получилось, но «Краснодар» вряд ли защитит титул. Никакой недооценки, просто «Зенит» разозлился. Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно чудо, чтобы стать первым в РПЛ весной 2026 года. Согласимся с экспертом, «красно-белые» каждый год стремятся в чемпионы, а потом редко ведут борьбу за титул. Но какие составляющие нужны, чтобы изменить репутацию и сыграть стабильнее?

Очередной спад «Зенита»

Другим клубам РПЛ не стоит врать себе. Если Семаку подвезут Уэсли на правый фланг обороны, а в центре поля Жерсон заиграет вместо Вендела, то даже после тренерских ошибок «Зенит» будет фаворитом. Особенно если четвертый рослый форвард в заявке – интересуются Даку из «Рубина», заиграет лучше, чем Кассьерра и Соболев, дополнив усилия аргентинца Гонду, который теперь станет конкурентом для Глушенкова. Без спада «Зенита» можно выпрыгнуть из кожи, а чемпионский кубок вернется в Санкт-Петербург. Составляющая того самого «чуда» – очередные конфликты внутри раздевалки фаворита, а также планомерное снижение мотивации ключевых легионеров без Лиги чемпионов. «Зенит» был веселее, когда лучшие футболисты испытывали себя на высоком уровне. «Спартаку» нужно, чтобы руководство принципиального соперника снова совершило столько ошибок, как за последние полтора года.

Спокойствие Станковича

Тренер стал проблемой «Спартака» по второй части сезона, когда иссякли запасы энергии после победной серии. Серия трехочковых «Краснодара» дольше, именно она защитила Мусаева от последствий ничьих против середняков. Станкович повторил результат времен Романцева, но затем «Спартак» вновь терял очки. Ошиблись против «Рубина» в Казани, это было знаковое и глупое поражение от середняка. Форвард соперника Даку сначала сделал дубль, а потом получил красную карточку. «Спартак» не отыгрался, Станкович завелся и не успокоился до конца сезона. Если Деян будет винить арбитров и магнитные бури, а не вносить коррективы в игру, то его команда снова не попадет в первую тройку. Сербский тренер разочарован в конце сезона, а его неумение готовить команду к стартовым отрезкам матчей стало подарком для многих соперников. «Спартак» проигрывал не только ЦСКА и «Динамо».

Усиление слабых позиций

Стандартная задача, но в случае «Спартака» важен контекст. Хотя в клубе появился спортивный директор, а руководство выдало деньги на усиление заявки, в новом сезоне бюджет может быть скромнее. Тогда Кахигао и Станковичу надо быстро попрощаться с рядом футболистов и усиливать основу за деньги, вырученные от прощания с основным нападающим Угальде и запасными игроками. «Спартаку» нужен правый защитник, напарник для Бабича в центре обороны, а ещё в идеале опорник, который играет чище, чем Умяров. Наиль провел хороший для себя сезон, но это как хорошие сезоны Джикии. Толку от приличной игры конкретного футболиста, если в итоге «Спартак» четвертый в турнирной таблице? Также после ухода Угальде нужно подписать толкового запасного форварда. Джокеры делают чемпионами, а у «Спартака» не было человека, который всегда удачно выходит на замену.

Самоанализ футболистов

Товарища Станковича критиковали по делу, но кто промахивался? У Маркиньоса, хотя фанаты назвали бразильца лучшим игроком сезона, ни одного гола в РПЛ . Как можно стать чемпионом страны, если основной левый вингер без забитых мячей? Помним ассисты, но группа атаки недоработала, что хорошо видно по спаду Угальде весной. Солари, Бонгонда и Гарсия тоже могли играть круче. Спрос всегда в конце концов с тренера, но футболисты не младенцы, а взрослые мужчины. Всем надо анализировать ошибки, а вот Барко лучше не дружить с рефлексией. Ведь если лидер «Спартака» оценит прошлый сезон как удачный для себя, но плохой для команды, то запросит трансфер. Аргентинца сложно заменить, Эсекьель подошел команде. Но если многие в «Спартаке» выдадут такие отрезки, как у хавбека Мартинса, то даже после поочередных спадов эта команда будет в группе лидеров к маю 2026 года. Тогда чудо станет ближе, как в случае с чемпионством «Краснодара». Это не вопрос веры – разумеется, на Мусаева всерьез год назад не ставили, а вопрос футбольного труда.

Уважение к соперникам