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Гвардиола — о «Ювентусе»: «Это лучший клуб Италии»

сегодня, 00:48
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.06.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал туринский «Ювентус», с которым ему придётся встретиться на Клубном чемпионате мира, главным клубом Италии.

Мы уже играли против «Ювентуса» в этом сезоне, но теперь у них будет новый тренер. Мы говорим о самой главной команде Италии, самой популярной. Этот матч решит, кто займет первое место в группе. «Ювентус» – невероятная команда с разных точек зрения, я с нетерпением жду новой встречи с ними.

Команды сыграют в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет пересаживать зрителей на трибунах, чтобы создать видимость заполненных стадионов на КЧМ.

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Все комментарии
Горожане
Горожане ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 05:15
Какой ты отсталый!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:22
Почему то думал что Милан, хотябы ЛЧ взять.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:58
Пеп, Ювентус -это один из самых популярных клубов мира, когда как твой Сити начали знать лишь с 2010 года.
протон
протон
сегодня в 01:05
Было бы интересно когда-нибудь увидеть Гвардиолу во главе «Ювентуса».
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Могу еще дать подказку, тут уже на логику друг)))) К примеру, если игрок попал в топ лучших по комментам, не обладая Вип статуса. и его комментарий удален, а вместо этого попал комментарий другого игрока, обладателя Вип статуса, можно зайти и глянуть страничку того игрока в раздел активности возможно он удалил. Возможно, он удалил не потому, что злорадствовал, а потому, что не согласен был с вашим мнением. Еще такая подсказка: если удаляют ваши комментарии, когда у вас нет Вип статуса. то нужно обращать внимание, с кем у вас не сходятся интересы о футболе и заходите в раздел "активность" игрока, возможно, увидите очевидное). Это тонкости, немногие из моей практики)
Гость
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