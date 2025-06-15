Гвардиола — о «Ювентусе»: «Это лучший клуб Италии»

Главный тренер «Манчестер Сити» назвал туринский «Ювентус», с которым ему придётся встретиться на Клубном чемпионате мира, главным клубом Италии.

Мы уже играли против «Ювентуса» в этом сезоне, но теперь у них будет новый тренер. Мы говорим о самой главной команде Италии, самой популярной. Этот матч решит, кто займет первое место в группе. «Ювентус» – невероятная команда с разных точек зрения, я с нетерпением жду новой встречи с ними.