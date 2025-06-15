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Коке: «„Атлетико“ выиграет Клубный чемпионат мира»

вчера, 16:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке заявил о желании выиграть Клубный чемпионат мира.

Очень рад этому турниру. Мы работали все эти годы, чтобы оказаться здесь. Будет сложный первый матч против европейских чемпионов, но мы показали, что можем выигрывать игры против больших команд. Мы никого не боимся, хотим показать хорошую игру и попытаться победить. Наша цель — только победа. В противном случае мы бы остались дома.

«Атлетико» сыграет с «Пари Сен-Жермен» в первом туре Клубного ЧМ.

В начале июня Коке продлил контракт с мадридским клубом до лета 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:38
надо было дома остаться ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:06
Ну..., раз Барселона не участвует..., почему нет ??
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 19:55
Как, Коке?.. 🤭
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 19:35
Желание похвально, но конкурентов много.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:40
Можно никого не бояться, прийти в лес и нарваться на медведя...
А можно коки нажраться и никого не бояться.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:59
Одного желания мало
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:59
Ну, что ж по итогу посмотрим какой из Коке прогнозист , надеюсь лучше чем "баскетболист"...)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:59
Ну зачем так!
Гость
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