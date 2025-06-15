Коке: «„Атлетико“ выиграет Клубный чемпионат мира»

Полузащитник «Атлетико» заявил о желании выиграть Клубный чемпионат мира.

Очень рад этому турниру. Мы работали все эти годы, чтобы оказаться здесь. Будет сложный первый матч против европейских чемпионов, но мы показали, что можем выигрывать игры против больших команд. Мы никого не боимся, хотим показать хорошую игру и попытаться победить. Наша цель — только победа. В противном случае мы бы остались дома.