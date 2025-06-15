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Мареска высказался о целях «Челси» на Клубном чемпионате мира

вчера, 22:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем группового этапа Клубного чемпионата мира против «Лос-Анджелеса» высказался о целях своей команды.

Для нас ничего не меняется: если вы главный тренер или футболист «Челси», то вы всегда должны стремиться к победе. Неважно, Клубный чемпионат мира это или другой турнир — от вас ждут именно этого. Летом игроки обычно находятся в отъезде, наслаждаясь отпуском и восстанавливая силы. Но сейчас это не так, потому что мы здесь, чтобы попытаться победить. Мы сможем отдохнуть и после чемпионата мира!

Напомним, что в прошедшем сезоне «Челси» стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале испанский «Бетис» со счётом 4:1.

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Все комментарии
bgkf2w46fcky
bgkf2w46fcky
сегодня в 04:53
Все равно это какой-то не очень серьезный турнир.
5kp4cr96vj6m
5kp4cr96vj6m
сегодня в 03:09
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:03
    Главная цель на ПСЖ не попасть скромняга
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:34
    На счёт победы это он погорячился
    Гость
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