Мареска высказался о целях «Челси» на Клубном чемпионате мира

Главный тренер «Челси» перед матчем группового этапа Клубного чемпионата мира против «Лос-Анджелеса» высказался о целях своей команды.

Для нас ничего не меняется: если вы главный тренер или футболист «Челси», то вы всегда должны стремиться к победе. Неважно, Клубный чемпионат мира это или другой турнир — от вас ждут именно этого. Летом игроки обычно находятся в отъезде, наслаждаясь отпуском и восстанавливая силы. Но сейчас это не так, потому что мы здесь, чтобы попытаться победить. Мы сможем отдохнуть и после чемпионата мира!