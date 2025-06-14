Битва за респект. ФИФА защищает Клубный чемпионат мира

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вчера, 20:41

Для многих это по-прежнему сомнительный турнир.

ФИФА предпринимает очередную попытку перезапустить Клубный чемпионат мира – турнир, который можно считать одним из самых бесполезных и ненужных среди всего многообразия транснациональных футбольных соревнований (кто-то в этот момент покосился на Лигу конференций). Много споров велось о том, каким должен быть КЧМ . И сейчас мы находимся на пороге новейшей версии – ультимативного варианта, придуманного ФИФА для спасения этого соревнования. Это своеобразная битва за респект, битва за само право дальнейшего существования чемпионата в таком формате и идеи проведения чемпионата среди клубов в принципе.

Место проведения

Одним из главных вопросов, который возник к КЧМ – это интерес со стороны зрителей. ФИФА тут пошла на неоднозначный шаг. С одной стороны, кажется логичным проведение турнира в стране, которая через год примет уже классический чемпионат мира среди сборных. Пять стадионов США будут принимать и КЧМ , и ЧМ . Это хорошая обкатка для организаторов, а также затравка для зрителей. Но вот тут и вторая сторона медали. Если бы КЧМ проводился в условной Германии, Италии или Великобритании, то проблем со спросом на билеты и зрительским интересом не возникло бы.

Но публика в США лишь совсем недавно стала привыкать к «соккеру», который до сих пор у американцев далек по популярности от ряда других командных видов спорта. А на таком турнире домашняя аудитория должна составлять костяк. Понятно, что будут приезжие фанаты, однако культура выездного боления за клубы на межконтинентальном уровне еще не так развита, как на национальном. Да и поездка в США обойдется куда дороже тем же европейским фанатам или поклонникам из других стран.

Мы уже можем наблюдать некий срез. Больше всего билетов приобрели болельщики из США , также среди лидеров – гости из Бразилии, Аргентины, Мексики и Канады. А вот британские фанаты лишь на 11-м месте, тогда как на любом ЧМ , Евро или тому подобном турнире они неизменно в тройке самых массовых.

Динамическое ценообразование

Отражается это и на общей ситуации с билетами. ФИФА хитро поступила, установив динамическое ценообразование, при котором стоимость места зависит от спроса. Потому что не понимала, на каком уровне будет этот спрос, и не хотела попасть впросак, продешевив или задрав ценник до неадекватного уровня. Тем не менее, налет скандала возник. В декабре, когда продажи только открывались, стоимость билета на матч открытия между «Интером Майами» и египетским «Аль-Ахли» составляла 257 фунтов стерлингов. Сейчас она упала до 48 фунтов. Есть также информация, что студентам колледжа Майами Дейд предлагают купить один билет за 15 фунтов и получить четыре бесплатно. Но тут можно отмахнуться тем, что ФИФА является партнером этого колледжа. Джанни Инфантино уже совершил изворот от этой стрелы:

Я в целом всегда позитивно настроен, но не могу не отметить, что ФИФА постоянно критикуют. Нас ругают, когда цены слишком высоки, потом ругают, когда цены слишком низкие. И теперь ругают за акции по продаже билетов студентам. Это студенты! Когда я был студентом и у меня не было денег, я был бы рад, если бы кто-то из ФИФА пришел ко мне и сказал: «Хочешь пойти посмотреть матч чемпионата мира?»

Но показательно, что аншлага пока не предвидится ни на одном из матчей. Билеты есть на все игры. А по цене можно судить, насколько та или иная афиша интересует зрителей. Как видим, игра открытия, в которой примет участие Лионель Месси, не слишком зашла людям. Вероятно, из-за соперника – к «Аль-Ахли» явно ни у кого нет никакого интереса. С этой точки зрения американцам куда интереснее смотреть поединки МЛС или противостояния с мексиканскими клубами – на них билеты разлетаются даже на 65-тысячную арену, где пройдет игра открытия.

На большинство матчей КЧМ билеты можно купить примерно за 45 фунтов, на некоторые – даже за 25. При этом некоторые поединки все же вызывают ажиотаж. Например, билеты на первую игру «Реала» против «Аль-Хиляля» можно купить уже за 166 фунтов, а на встречу между ПСЖ и «Атлетико» — за 60, не дешевле.

На улицах Майами мало что указывает на открытие здесь клубного ЧМ . В этом городе у людей много других интересов. Главный признак того, что там что-то происходит – это резко возросшее число болельщиков в форме «Бока Хуниорс». Маек «Интера Майами» гораздо меньше. Тем не менее, Инфантино уверен, что открытие пройдет достойно:

Я ожидаю, что стадион будет полон. У нас будет невероятная атмосфера. Это историческое событие. В этом матче участвуют две команды с совершенно разными историями: молодой клуб «Интер Майами», который уже известен на весь мир, и команда, которая выиграла в Африке больше всех трофеев и имеет миллионы поклонников по всему миру.

Настроение участников

Среди непосредственно причастных к турниру мнение о нем различается. Некоторые, как игроки «Манчестер Сити», жаловались на плотный график, из-за которого у футболистов почти нет отпуска. Другие же, например, Харри Кейн или Энцо Фернандес, говорят о том, что это престижное соревнование. Сами клубы получили мотивацию в виде огромного призового фонда, из которого победитель получит 125 миллионов долларов.

Больше всех разгневаны руководители национальных лиг, которые жалуются на нещадную эксплуатацию игроков, хотя есть в их голосе и скрываемая зависть от того, что ФИФА стрижет купоны в обход их кассы на таких турнирах. Профсоюз футболистов FIFPro попытался на этой волне атаковать ФИФА , но стороны провели встречу, и там ему разъяснили, что претензии в целом необоснованны, потому что есть специальный фонд, а перегрузку в календаре создал не Клубный чемпионат мира точно. Он занимает в графике место, где располагался Кубок конфедераций.