«Фламенго» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2025, 20:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» – «Бавария», который состоится 29 июня 2025 года.

«Фламенго»

Бразильский коллектив отлично провел групповой этап и заслуженно занял первое место, что свело его с «Баварией», которая неожиданно для многих уступила свою первую позицию «Бенфике». В матче с мюнхенским грандом, клубу из Бразилии придется много защищаться, но его красивые и острые контратаки могут помочь побороться за выход в четвертьфинал турнира и шансы на это определенно будут появляться.

25 июня «Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелес ФК » (1:1), а 20 числа команда обыграла «Челси» (3:1).

«Бавария»

«Бавария» неплохо провела групповой раунд, но в последнем туре вторым составом уступила конкуренту и опустилась на второе место. Подопечным Венсана Компани придется сыграть с лидером бразильской серии А и недооценивать такого соперника ни в коем случае нельзя. Букмекеры отдают предпочтение европейскому клубу, однако ему придется доказывать свое превосходство с большим трудом на футбольном поле.

24 июня «Бавария» минимально проиграла «Бенфике» (0:1), а 21 июня обыграла «Бока Хуниорс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 5.2

Ничья – 3.9

Победит «Бавария» – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Фламенго» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что чемпион Германии окажется сильнее в этом поединке, но легкой игры точно не будет.