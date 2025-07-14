«Милсами» — «КуПС». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.07.2025)

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14 июля 2025, 15:13

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «КуПС», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу «Милсами» можно за 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Милсами» занимает четвёртое место в чемпионате Молдовы с заработанными шестью очками за три матча. От лидера сезона его отделяют шесть очков. Последние два матча «Милсами» завершились поражением от «Шерифа» (1:2), и поражением от «КуПс» в первом матче квалификации ЛЧ (0:1).

«КуПС» занимает второе место в чемпионате Финляндии с заработанными тридцатью очками за шестнадцать проведённых встреч. Два последних матча «КуПСа» завершились ничьёй с «Оулу» в высшей лиге Финляндии, и минимальной победой над «Милсами» в первом матче квалификации ЛЧ (2:0).

Информация для ставок

«Милсами» проиграл три матча из последних десяти

«КуПС» не проигрывает на протяжении пяти встреч

Три из пяти прошедших игр «Милсами» завершились исходом обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «КуПС» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.